Qué significa la señal ‘carretera 2+1 (S-1c)’: dónde está y por qué es importante saber qué significa

La S-1c es una de las señales incorporadas al catálogo oficial de señales de tráfico con la actualización del Reglamento General de Circulación aprobada el pasado mes de julio. Seguramente se trata de una señal de tráfico que muchos conductores no han visto nunca y por eso es importante saber cuál es su significado.

Esta señal advierte de una carretera 2+a, un tipo de vía todavía poco habitual en España pero pensada para mejorar la seguridad en carreteras convencionales.

La señal S-1c es una señal de indicación general. Visualmente, representa el comienzo de una carretera 2+1, es decir, una vía con tres carriles: uno para cada sentido de circulación y un tercer carril central destinado al adelantamiento de forma alterna.

El Reglamento General de Circulación establece que este tipo de carretera es aquella que consta de tres carriles de circulación y permite la circulación en ambos sentidos. El carril central se destina a facilitar la maniobra de adelantamiento, estando reservado de manera alterna a uno y otro sentido de circulación. Esta señal puede indicar también el ramal de un nudo que conduce a una carretera 2+1.

A diferencia de una autovía, no significa que el conductor entre en una vía de alta capacidad con dos carriles permanentes por sentido. Tampoco quiere decir que pueda adelantar en cualquier momento. La clave está en la señalización horizontal y vertical del tramo: solo se podrá usar el carril adicional cuando esté habilitado para el sentido de la marcha.

La DGT explica que el objetivo de estas carreteras es eliminar los accidentes por impactos frontales o frontolaterales asociados a maniobras de adelantamiento en carreteras convencionales. Además, señala que los sentidos de circulación están separados por una barrera física, lo que refuerza la seguridad frente a invasiones del carril contrario.

Será más probable verla en carreteras convencionales con suficiente anchura, especialmente en tramos donde existe tráfico intenso, riesgo de adelantamientos peligrosos o imposibilidad de construir una autovía por coste, espacio o impacto territorial.

Qué debe hacer el conductor al ver la señal S-1c

Cuando un conductor se encuentre con la señal S-1c debe entender que entra en una carretera con una configuración especial. Lo importante es observar la señalización de carriles, las líneas de la calzada y los posibles paneles adicionales. El carril central solo debe utilizarse cuando esté habilitado para el sentido en el que se circula.