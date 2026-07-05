Qué significa la señal S-63b de la DGT y por qué es importante para los conductores

La Dirección General de Tráfico (DGT) actualizó el año pasado su catálogo de señales que, progresivamente, se irán renovando e instalando en las carreteras de nuestro país. Algunas de las que quizá no conozcas son la de ‘carretera 2+1’ , la R-120 o la R-422 .

Una de estas nuevas señales es la de bifurcación en calzada de tres carriles, o la llamada S-63b. Se trata de una indicación de carriles que anticipa lo que va a ocurrir con las vías por las que el conductor circula.

Es una señal de fondo azul, propia de las señales de indicación, con un esquema de carriles en blanco. Representa una vía con tres carriles de circulación en el mismo sentido y muestra cómo el carril central se abre o se bifurca para repartir el tráfico hacia dos direcciones distintas.

Visualmente, lo importante es que no indica una simple salida lateral, sino una división de la calzada: el conductor debe interpretar con antelación qué carril debe ocupar según el destino que vaya a tomar.

Qué significa la R-63b

El Reglamento General de Circulación señala que esta señal indica, en una calzada con tres carriles de circulación en el mismo sentido, que se producirá una bifurcación en el carril central con cambio de dirección de los cuatro carriles resultantes, dos hacia la izquierda y dos hacia la derecha.

Lo más probable es que veamos esta indicación en vías de alta capacidad como autovías y autopistas con varios carriles o nudos de enlace para dirigirnos a varios destinos.

Puede confundirse con otras señales de la familia S-63, que también informan de bifurcaciones en calzadas con varios carriles. La diferencia está en el número de carriles iniciales y en cómo se reparten después. La S-63b se refiere específicamente a una calzada de tres carriles en el mismo sentido en la que el carril central se bifurca.