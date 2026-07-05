Qué significa la llamativa señal S-993 de la DGT y por qué es importante

La S-993 es una de las señales incorporadas al nuevo catálogo de señales de tráfico en nuestro país el año pasado. Es una señal que no pasa desapercibida para los conductores sobre todo por sus llamativos colores.

El Reglamento General de Circulación recoge esta actualización, mientras que la Dirección General de Tráfico (DGT) explicó que esta reforma busca adaptar las señales a nuevas realidades de la movilidad, mejorar su comprensión y unificar el catálogo de señales en todo el territorio. Pese a todo, la sustitución de las señales se está haciendo de forma progresiva.

La señal S-993 es una señal informativa de advertencia de riesgo de alcances en tramo de autopista o autovía en pendiente ascendente. El Reglamento de Circulación establece que la señal advierte del riesgo por alcances en un tramo de autopista o autovía debido a que la pendiente ascendente provoca que los camiones circulen a una velocidad sensiblemente menor que los turismos.

El mensaje visual es sencillo: en una señal rectangular de un amarillo muy llamativo aparece una pendiente ascendente, con un camión que circula a 40 km/h y dos coches detrás que parece que están frenando de forma brusca ya que circulan a 120 km/h.

La señal indica que un camión puede perder velocidad de forma notable, mientras que un turismo mantiene una velocidad mayor. Esa diferencia de velocidad aumenta el riesgo de que el vehículo que viene detrás no reaccione a tiempo y se produzca una colisión por alcance al encontrarse en una carretera con pendiente.

Dónde vamos a encontrar la señal S-993

La señal S-993 se colocará principalmente en autopistas y autovías, no en calles urbanas ni, de forma general, en carreteras convencionales. Su ubicación lógica son los tramos de alta capacidad con pendientes ascendentes prolongadas en los que sea habitual que los vehículos pesados pierdan velocidad.