Qué significa que el humo del tubo de escape sea blanco, azul o negro

El humo que sale por el tubo de escape no siempre significa una avería grave, pero su color puede decir mucho del estado del motor. Blanco, azul o negro: cada tono suele apuntar a un problema distinto y conviene saber interpretarlo antes de ignorarlo.

La clave está en fijarse en cuándo aparece, cuánto dura y si va acompañado de otros síntomas, como pérdida de potencia, olor extraño, aumento del consumo, tirones o testigos encendidos en el cuadro.

Humo blanco: puede ser vapor… o una avería seria

El humo blanco al arrancar en frío, sobre todo en invierno o con humedad, suele ser simplemente vapor de agua. En ese caso desaparece al poco tiempo y no debería preocupar.

El problema llega si el humo blanco es denso, persistente y con olor extraño. Entonces puede indicar que está entrando refrigerante en la cámara de combustión, algo que puede estar relacionado con una avería en la junta de culata, el sistema de refrigeración o alguna fisura interna.

Una señal de alerta clara es que baje el nivel de refrigerante sin una fuga visible o que el motor se caliente más de lo normal.

Humo azul: el motor está quemando aceite

El humo azul o azulado suele apuntar a consumo de aceite. Es decir, el aceite está entrando donde no debe y se quema junto al combustible.

Puede deberse a desgaste en segmentos, retenes de válvulas, turbo o componentes internos del motor. También conviene revisar si el nivel de aceite baja con frecuencia. No es un síntoma para dejar pasar, porque circular así puede acabar dañando el motor o el sistema de escape.

Humo negro: demasiada gasolina o gasóleo

El humo negro suele indicar una combustión rica: el motor está quemando más combustible del necesario o no lo está quemando bien.

En coches diésel puede aparecer por suciedad en inyectores, filtro de aire obstruido, problemas en la EGR, caudalímetro o sistema de admisión. En gasolina también puede estar relacionado con mezcla incorrecta, sensores o inyección.

Además de contaminar más, este problema suele venir acompañado de más consumo, pérdida de rendimiento y olor fuerte en el escape.

Cuándo ir al taller

Si el humo aparece solo unos segundos al arrancar en frío y desaparece, normalmente no hay motivo de alarma. Pero si es constante, aumenta al acelerar o va acompañado de pérdida de potencia, temperatura alta, consumo de aceite o bajada de refrigerante, lo prudente es revisar el coche cuanto antes.

El escape puede avisar antes de que la avería sea evidente. Y en mecánica, detectar el problema a tiempo casi siempre sale más barato que esperar a que el coche falle del todo.