CONSUMO
Alerta alimentaria por listeria en un bacalao en aceite de girasol
AESAN recomienda no consumir el Bacalao Natura en aceite de girasol en tarrina de 130 gramos de los lotes afectados de la marca La Mar de Tapas
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta por la presencia de Listeria monocytogenes en Bacalao Natura en aceite de girasol de la marca La Mar de Tapas.
La notificación ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). AESAN recomienda a las personas que tengan en casa productos incluidos en esta alerta que se abstengan de consumirlos.
Qué producto está afectado
El producto implicado es Bacalao Natura en aceite de girasol, de la marca La Mar de Tapas, presentado loncheado en tarrina de 130 gramos y conservado en refrigeración.
La alerta afecta a todos los lotes que empiezan por las cifras 0532 y que tienen fechas de caducidad comprendidas entre el 10 y el 30 de julio.
Retirada de los canales de venta
AESAN ha trasladado la información a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
La recomendación principal para los consumidores es sencilla: si tienen en casa una tarrina afectada por esta alerta, no deben consumirla.
Qué hacer si se ha consumido
En caso de haber consumido alguno de los lotes afectados y presentar síntomas compatibles con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, AESAN recomienda acudir a un centro de salud.
La agencia recuerda además la importancia de extremar las medidas de higiene alimentaria para evitar la contaminación cruzada con otros productos.
Especial atención durante el embarazo
AESAN pide especial prudencia a las mujeres embarazadas, ya que Listeria monocytogenes figura entre los peligros biológicos asociados a determinados alimentos durante el embarazo.
En estos casos, la agencia recomienda consultar sus pautas de consumo e higiene alimentaria para gestantes y revisar la relación de alimentos que conviene evitar durante esta etapa.
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