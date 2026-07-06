El eclipse llega en plena alerta roja por incendios: las comunidades preparan restricciones y más vigilancia

“En esas fechas estaremos en alerta roja por incendio forestal y el riesgo va a ser muy elevado. Hay que tratar de minimizarlo todo lo posible”. Miguel Ángel Clavero, director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, lleva meses trabajando en el plan de seguridad de cara al eclipse del 12 de agosto y, como sus homólogos de otras comunidades, una de sus mayores preocupaciones, con tanta aglomeración de gente y miles de vehículos circulando por carreteras de zonas rurales, son los incendios. “Estamos valorando prohibir el acceso con vehículos, coches y motocicletas a masas forestales”, asegura a El Periódico el responsable de la seguridad en Aragón, que para esos días reforzará también el control en los accesos a parques naturales.

El invierno particularmente lluvioso que se ha vivido en todo el país, el hecho de que la semana del evento astronómico sea la que suele agrupar el mayor número de incendios por la sequedad de la vegetación y la acumulación de visitantes que se espera -se prevéen millones de desplazamientos- convierten el eclipse en una fecha particularmente sensible en cuestión de seguridad.

Todos los gobiernos autonómicos están insistiendo mucho en las páginas webs divulgativas del evento en dar consejos en ese sentido, recordando que “está prohibido el uso recreativo del fuego en terreno no urbano”, además de resaltar que no se pueden hacer hogueras ni barbacoas ni usar el camping-gas “ni tirar colillas al campo”. “Asegúrate de apagarlas antes de desecharlas y llévate un cenicero portátil” y “evita abandonar botellas de cristal al sol, ya pueden producir incendios” son los consejos que están dando, por ejemplo, desde el Gobierno de Navarra.

Algunos municipios han ido aun más lejos e incluso prohibirán fumar dentro de los recintos habilitados para seguir el eclipse, que en muchos casos suelen estar en las afueras del pueblo, en zonas de campo. Es el caso de Lerín (Navarra), el primer municipio de España en obtener la certificación de Pueblo Starlight, un sello que avala la excelente calidad de sus cielos nocturnos, libres de contaminación lumínica, ideales para la observación de estrellas y el astroturismo.

Vista del cielo nocturno desde el punto de observación de Lerín, en Navarra, el primer pueblo con sello Starlight por la alta calidad de visibilidad del cielo. / AYUNTAMIENTO DE LERÍN

“La zona de observación estará en el campo de fútbol viejo y parcelas anexas. Todo eso es zona de cultivo de cereal y aunque se ha hecho un trabajo de limpieza previo no se puede correr ningún riesgo”, afirma Teresa Cruz, codirectora de las jornadas Lerín Tierra Estrella, referentes desde hace diez años en la promoción de turismo científico. El ‘recinto’ tendrá capacidad para unas 5.000 personas. Si a alguien se le pilla fumando se le invitará a salir del recinto.

Aparcamientos vigilados

Otra de las mayores preocupaciones que tienen los dispositivos de seguridad que se están preparando para el mes de agosto es la de los aparcamientos de vehículos, ya que el calor del motor “puede provocar un incendio” si el coche está aparcado sobre vegetación seca. Es por eso que en la mayoría de los más de 230 puntos recomendados en toda España para seguir el momento en el que la luna oculte al sol durante un tiempo máximo de 110 segundos se hayan diseñado aparcamientos vigilados para tratar de evitar un posible fuego o actuar lo antes posible.

De cara a estrechar esa vigilancia, los Gobiernos autonómicos de las comunidades donde se verá el eclipse -todas menos Extremadura y Andalucía- reforzarán los servicios de emergencia, con Protección Civil y bomberos, además de habrá despliegues especiales de Policía y Guardia Civil. En otras cosas se encargarán de controlar el acceso de vehículos a zonas forestales y pistas estrechas. De hecho, las autoridades recuerdan que los parques naturales, algunos de los cuales han sido elegidos para seguir el eclipse, como el Parque Natural de la Sierra de Irta (Castellón), ya prohíben de por si fumar en determinadas zonas o hacer fuego.

Particularmente sensibles a los incendios están León y Zamora, que el pasado verano vivieron unos atroces fuegos que devoraron más de 150.000 hectáreas y que son provincias que esperan gran afluencia ya que en muchas de sus comarcas se podrá ver el eclipse en su totalidad. La Junta de Castilla y León ha desaconsejado la observación en zonas boscosas y áreas naturales protegidas y en el caso de León se ha elegido como puntos recomendados espacios abiertos y despejados fuera de peligro que incluyen León capital, San Andrés del Rabanedo o Ponferrada, entre otras localidades.