El hallazgo de dos científicas españolas que puede cambiar el abordaje del cáncer de mama

La científica mallorquina Francesca Aguiló Payeras lidera desde la Universidad de Umea (Suecia) un descubrimiento que podría cambiar la manera cómo se entiende y trata el cáncer de mama triple negativo. El trabajo, fruto de la investigación, ha sido posible gracias a la también mallorquina Margalida Esteva Socías, doctorada, en su laboratorio y coautora principal del estudio.

Según explican las dos científicas, "el descubrimiento revela una función hasta ahora desconocida de METTL3 y podría influir en futuros tratamientos contra esta enfermedad". El estudio ha sido publicado en la prestigiosa revista Science Advances.

El equipo de investigadores de la Universidad de Umea demuestran que la proteína METTL3 ayuda a las células de cáncer de mama triple negativo, el subtipo más agresivo y de más difícil tratamiento, a esparcirse, pues al regular la liberación de moléculas facilitan que los tumores invadan el tejido circundante y formen metástasis.

Del Mediterráneo a Suecia

Las científicas mallorquinas explican que "METTL3 es una proteína que regula las modificaciones químicas del ARN, la molécula que actúa como intermediario entre el material genético y las proteínas que la célula fabrica. Las células añaden pequeñas marcas químicas al ARN para controlar que no se activen. Cuando esta regulación falla, puede contribuir al desarrollo del cáncer. De hecho, una actividad anormal de METTL3 se ha asociado a varios tipos de cáncer, y ya se están ensayando fármacos que dirigen la función en ensayos clínicos".

En el nuevo estudio, los investigadores demuestran que en las células de cáncer de mama triple negativo, METTL3 se traslada del núcleo hacia el citoplasma, donde pasa a formar parte de un sistema de transporte que las células cancerosas utilizan para liberar moléculas a su entorno. Esto aumenta la secreción de proteínas que facilitan la invasión del tejido y la formación de metástasis. Cuando se elimina METTL3, las células se vuelven menos invasivas, liberan menos de estas proteínas y el crecimiento tumoral se retrasa, retrasando también la formación de metástasis pulmonares.

Sorprendentemente, estos efectos no se pueden reproducir simplemente bloqueando la actividad enzimática de la proteína, lo cual revela que METTL3 impulsa el cáncer por vías hasta ahora desconocidas. "Hemos descubierto que METTL3 ejerce una función nueva hasta ahora desconocida, que puede ser tan importante para la progresión del cáncer como la que ya se conocía", afirma Margalida Esteva, coautora principal del estudio.

El próximo paso es entender como METTL3 se traslada del núcleo y si el mismo mecanismo interviene en otros tipos de cáncer.

"Descubrimientos como este son posibles gracias a la investigación básica: entender cómo funciona una célula normal y cómo se transforma en tumoral es el primer paso imprescindible para desarrollar nuevos tratamientos. Sin este conocimiento fundamental, no podemos llegar a curar enfermedades. Por eso es urgente incrementar la financiación en ciencia básica — los resultados no llegan de un día para el otro, pero sin esta base, la medicina del futuro no es posible", afirma Francesca Aguiló, investigadora principal del estudio.

El estudio ha sido liderado por investigadores de la Universidad de Umeå en colaboración con la Universitat de Barcelona, la Escuela de Medicina de Hannover y la Universidad de Lund, entre otros centros. La investigación ha sido financiada por la Fundación Knut y Alice Wallenberg, el Consejo Sueco de Investigación, las Fundaciones Kempe, la Fundación para la Investigación del Cáncer en el Norte de Suecia y lo programa Horizonte 2020 de la Unión Europea.

Francesca Aguiló Payeras (sa Pobla, 1975) es Profesora Asociada al Departamento de Biología Molecular de la Universidad de Umeå (Suecia) desde el 2022. Desde el 2016 forma parte de la Universidad de Umeå, donde fue reclutada como Investigadora Wallenberg por el Wallenberg Center for Molecular Medicine (WCMM), iniciativa financiada por la Fundación Knut y Alice Wallenberg, una de las fundaciones privadas de investigación más importantes de Europa, que apoya a la ciencia de excelencia en Suecia. Obtuvo el doctorado en Biología Molecular (suma cum laude) en la Universitat de Barcelona el 2008, y completó su formación postdoctoral en la Escuela de Medicina Icahn del Mount Sinai de Nueva York entre 2009 y 2016.

Su investigación se centra en los mecanismos epigenéticos y epitranscriptómicos que regulan la expresión génica en células madre y cáncer, y su papel en la progresión tumoral, la metástasis y la identidad celular.

El equipo científico con las dos mallorquinas en el centro de la imagen. / Joan Payeras

Aguiló ha obtenido financiación competitiva por valor de más de 5 millones de euros como investigadora principal, incluyendo ayudas del Consejo Sueco de Investigación, Cancerfonden y la Fundación Kempe. Ha formado a cuatro doctores, supervisa activamente estudiantes de posgrado y posdoctorados, y es coordinadora del Grado y Máster en Biomedicina en la Universidad de Umeå.

El reconocimiento internacional de su investigación se refleja en las numerosas invitaciones a conferencias y seminarios en todo el mundo, así como en su participación como miembro de tribunal de tesis doctorales en universidades de Islandia, Noruega, Dinamarca, Italia, Suiza y España, entre otros. Es miembro del Consejo Editorial de NAR Cancer desde 2019 y Editora Asociada desde 2022, a la revista de referencia en oncología molecular publicada por Oxford University Press.

Margalida Esteva Socias (Ariany 1993) es investigadora del Departamento de Biología Molecular de la Universidad de Umeå (Suecia), donde desarrolla su actividad investigadora desde el 2021. Recientemente ha obtenido el doctorado en Ciencias Médicas con orientación en Biología Molecular, después de completar su tesis en el marco de una prestigiosa beca Marie Skłodowska-Curie de la Unión Europea.

Es graduada en Genética por la Universitat Autònoma de Barcelona y máster en Investigación Biomédica Translacional por el Vall de Hebrón Instituto de Investigación (VHIR, Barcelona). Antes de incorporarse a la Universidad de Umeå, trabajó como investigadora en el Instituto de Investigación Sanitaria de las Islas Baleares (IdISBa) y como miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES-ISCIII), etapa en la que se centró en el estudio del cáncer de pulmón y de las enfermedades respiratorias.

Durante su tesis doctoral, su investigación se ha centrado en el estudio de los mecanismos moleculares que regulan la expresión génica en el cáncer de mama, con especial interés en las modificaciones químicas del ARN y su papel en la progresión tumoral. A lo largo de su trayectoria ha llevado a cabo estancias de investigación en instituciones internacionales de referencia, como la Universidad de Chicago (Estados Unidos) y la Universidad de Trento (Italia), y es autora de varios artículos científicos publicados en revistas internacionales de alto impacto.

Su investigación ha sido financiada mediante varias becas competitivas y sus resultados se han presentado en numerosos congresos científicos internacionales del ámbito de la biología molecular y la investigación en cáncer.