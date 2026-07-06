Los objetos que jamás deberías llevar sueltos en el coche: la multa es de 200 euros

Parece un detalle sin importancia: una botella en el asiento trasero, el móvil sobre la consola, un paraguas en el suelo o una mochila mal colocada. Pero dentro de un coche, cualquier objeto suelto puede convertirse en un riesgo si hay un frenazo, una maniobra brusca o un accidente.

La razón es sencilla: cuando el vehículo se detiene de golpe, todo lo que no va sujeto sigue desplazándose por inercia. Y eso incluye desde una botella de agua hasta una maleta, una bolsa de la compra o un portátil.

El peligro del “efecto proyectil”

En seguridad vial se habla a menudo del efecto proyectil. Un objeto aparentemente ligero puede multiplicar su fuerza en una colisión y golpear a los ocupantes con mucha más violencia de la que imaginamos.

Un móvil, unas llaves o una botella pueden impactar contra la cara, la cabeza o el cuerpo. Y si hablamos de objetos más pesados, como una mochila, una caja de herramientas o una maleta, el riesgo aumenta considerablemente.

Botellas, móviles y paraguas: los olvidados de siempre

Entre los objetos más habituales que se dejan sueltos están las botellas, los teléfonos móviles, los paraguas, los bolsos, las mochilas pequeñas y las bolsas de la compra. También es frecuente llevar objetos en la bandeja trasera, justo detrás de los reposacabezas, una zona especialmente peligrosa en caso de frenada.

Una botella en el interior del coche. / INFORMACIÓN

Además del golpe, hay otro problema: algunos objetos pueden desplazarse hasta los pedales. Una botella que rueda bajo el asiento del conductor puede acabar bloqueando el freno o el acelerador, con el riesgo que eso supone.

La maleta nunca debe ir en los asientos

Las maletas, bolsas grandes y bultos pesados deben ir siempre en el maletero, bien colocados y, si es posible, sujetos. No conviene llevarlos en los asientos traseros, aunque el trayecto sea corto.

Si el maletero va lleno hasta arriba, lo recomendable es distribuir el peso de forma estable, colocar lo más pesado abajo y evitar que la carga quede por encima de la línea de los respaldos. En coches familiares o SUV, puede ser útil una red separadora si se transporta mucho equipaje.

Cómo llevarlo todo con seguridad

La norma básica es clara: nada debe ir suelto dentro del habitáculo. El móvil puede ir en un soporte homologado, las botellas en los huecos portaobjetos, las bolsas en el maletero y los objetos pequeños en guanteras o compartimentos cerrados.

También conviene revisar el coche antes de salir de viaje. Muchas veces el peligro no está en lo que se acaba de cargar, sino en lo que lleva semanas dando vueltas por el interior: herramientas, juguetes, cargadores, botellas vacías o paraguas olvidados.

Un gesto sencillo que puede evitar lesiones

Ordenar el interior del coche no es solo una cuestión de comodidad. También es seguridad. En un accidente, el cinturón protege a los ocupantes, pero no evita que un objeto suelto salga despedido.

Por eso, antes de arrancar, merece la pena mirar alrededor y hacerse una pregunta rápida: si tuviera que frenar de golpe, qué saldría volando. La respuesta puede evitar más de un susto.

Multas

Además del riesgo en caso de frenazo, llevar objetos sueltos en el coche puede acabar en sanción si los agentes consideran que la carga está mal acondicionada o puede desplazarse de forma peligrosa. El Reglamento General de Circulación obliga a transportar los bultos bien colocados y sujetos para que no comprometan la estabilidad del vehículo, la visibilidad o la seguridad de los ocupantes. En estos casos, la multa puede alcanzar los 200 euros.