Qué significa la señal virtual v-27 y por qué es importante para los conductores

La señal V-27 es una de las señales de vehículo recogidas por la normativa de tráfico española, pero tiene una particularidad: no es una señal física que se coloque en el coche, sino una señal virtual. La DGT la define como un “triángulo virtual” pensado para avisar al conductor, a través del sistema de a bordo del vehículo, de que hay un peligro próximo en la carretera, normalmente un vehículo inmovilizado por avería o accidente.

Esta señal quedó recogida en el Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, que reguló los servicios de auxilio en vías públicas y modificó aspectos relacionados con la señalización de incidencias en carretera. Esta norma introdujo la obligación de comunicar por medios telemáticos la inmovilización o accidente de un vehículo, dentro del objetivo de mejorar la seguridad de los usuarios y de los servicios de auxilio.

A diferencia de otras señales V, como la V-16, que es la baliza luminosa que se coloca sobre el vehículo en caso de emergencia, la V-27 no se lleva en la guantera ni se instala en el exterior del coche. Su funcionamiento depende de la conectividad del vehículo. Cuando una baliza V-16 conectada comunica una incidencia a la plataforma DGT 3.0 esa información puede llegar a otros vehículos conectados que circulen por la zona. En esos coches, la V-27 aparecería como una alerta en la pantalla, cuadro de instrumentos o sistema de navegación.

La idea es sencilla: avisar antes de que el conductor vea físicamente el peligro. Esto puede ser especialmente útil en tramos con poca visibilidad, curvas, cambios de rasante, lluvia intensa, niebla o situaciones en las que un vehículo detenido pueda suponer un riesgo para el resto de usuarios. La señal actúa como un aviso anticipado para que el conductor reduzca la velocidad, aumente la distancia de seguridad y extreme la atención.

Visualmente, la V-27 se representa como un triángulo de peligro virtual, similar en concepto al triángulo tradicional de emergencia, pero integrado en los sistemas digitales del vehículo.

Conviene no confundirla con la baliza V-16. La V-16 es el dispositivo luminoso físico que sustituye a los triángulos de emergencia y que sirve para señalizar el propio vehículo inmovilizado. La V-27, en cambio, no sustituye a la V-16, sino que la complementa: la V-16 alerta desde el lugar de la incidencia y la V-27 informa a otros conductores conectados de que se aproximan a un peligro.