La Tierra está hoy en su punto más lejano del Sol: por qué eso no significa que vaya a hacer menos calor

La Tierra está hoy en el punto más lejano del Sol de toda su órbita. Este 6 de julio, el planeta alcanza el afelio, el momento del año en el que la distancia entre ambos astros es máxima: algo más de 152 millones de kilómetros.

El dato puede parecer contradictorio desde el hemisferio norte, donde julio suele ser sinónimo de calor, vacaciones, playas llenas y temperaturas altas. Pero precisamente ahí está la clave: las estaciones no dependen de que la Tierra esté más cerca o más lejos del Sol, sino de la inclinación del eje terrestre.

Qué es el afelio

El afelio es el punto de la órbita en el que un planeta se encuentra más alejado del Sol. En el caso de la Tierra, este momento llega todos los años a comienzos de julio. En 2026 se produce el 6 de julio, con una distancia de 152.087.775 kilómetros entre el centro de la Tierra y el centro del Sol.

Gráfico explicativo. / INFORMACIÓN

La situación contraria se llama perihelio: es el punto más cercano al Sol y ocurre a comienzos de enero. Este año, la Tierra pasó por el perihelio el 3 de enero, cuando estaba a unos 147 millones de kilómetros del Sol.

Entonces, por qué hace calor

La respuesta está en la inclinación del eje terrestre. La Tierra no gira “recta”, sino inclinada, y eso hace que durante parte del año el hemisferio norte reciba los rayos solares de forma más directa y durante más horas al día. Por eso es verano en España aunque el planeta esté más lejos del Sol.

En el hemisferio sur ocurre lo contrario: julio coincide con el invierno, no porque estén más lejos del Sol que nosotros, sino porque esa mitad del planeta recibe menos radiación directa.

Una mujer se refugia del calor con un paraguas durante la ola de calor. / Marta Fernández Jara - Europa Press

La Tierra también va más despacio

El afelio no solo marca la mayor distancia al Sol. También implica una menor velocidad orbital. Dicho de forma sencilla: cuando la Tierra está más lejos del Sol, se mueve un poco más despacio en su recorrido; cuando está más cerca, acelera.

Es una consecuencia de las leyes del movimiento orbital: la órbita terrestre no es un círculo perfecto, sino una elipse muy suave. Por eso la distancia varía a lo largo del año, aunque esa diferencia no sea suficiente para explicar las estaciones.

Un detalle astronómico que cambia poco nuestra vida diaria

Técnicamente, en el afelio el Sol se ve ligeramente más pequeño desde la Tierra y nuestro planeta recibe algo menos de radiación. En la práctica, la diferencia es muy difícil de notar a simple vista y no tiene un efecto directo comparable al de la inclinación del eje terrestre.

Así que el dato es curioso, pero no sirve para aliviar una ola de calor ni para explicar el verano. Hoy estamos más lejos del Sol que ningún otro día del año, sí. Pero en Alicante, como en el resto del hemisferio norte, el calor lo manda la inclinación de la Tierra, no la distancia.