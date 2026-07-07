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VIAJES EN AVIÓN

La UE cambia las normas: las aerolíneas no podrán separar a los niños de sus padres en los vuelos y no tendrán que pagar para ir juntos

El Parlamento Europeo aprueba nuevas reglas para que los menores de 14 años viajen junto a su acompañante sin abonar suplemento por elegir asiento

El Parlamento Europeo aprueba que los menores de 14 años viajen junto a su acompañante sin abonar suplemento por elegir asiento

El Parlamento Europeo aprueba que los menores de 14 años viajen junto a su acompañante sin abonar suplemento por elegir asiento / INFORMACIÓN

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J. A. Giménez

J. A. Giménez

Viajar en avión con niños puede empezar con una sorpresa incómoda antes incluso de llegar al aeropuerto: descubrir que la aerolínea ha asignado asientos separados a los miembros de una misma familia y que, para sentarse juntos, hay que pagar un extra. Esa práctica tiene los días contados en la Unión Europea.

El Parlamento Europeo ha aprobado una reforma de los derechos de los pasajeros aéreos que incluye una medida especialmente relevante para las familias: las compañías deberán sentar a los menores de 14 años junto a la persona que les acompañe sin cobrar ningún suplemento por la asignación de asiento.

Los niños no podrán viajar separados de su acompañante

La nueva norma obliga a las aerolíneas a colocar a cualquier persona que acompañe a un menor de 14 años en un asiento contiguo. Es decir, no bastará con asignar plazas en la misma fila o en zonas cercanas del avión: el adulto y el niño deberán ir juntos.

La medida busca acabar con una situación cada vez más habitual en algunos procesos de reserva, donde las familias se ven empujadas a pagar por elegir asiento si quieren garantizar que los niños no viajen solos o separados de sus padres.

Adiós al sobrecoste por sentarse con los hijos

El punto clave es que esta asignación deberá hacerse sin coste adicional. Para muchas familias, especialmente en vuelos de bajo coste o reservas con tarifas básicas, elegir asiento se ha convertido en un gasto añadido que puede encarecer el viaje.

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Viajar junto a tus hijos en el avión dejará de suponer pagar más para elegir asientos. / INFORMACIÓN

Con la reforma, sentarse al lado de un menor no será considerado un extra comercial, sino una garantía básica para el pasajero. La norma se aplicará también a otros colectivos vulnerables, como personas con discapacidad o movilidad reducida y mujeres embarazadas.

Más derechos para quienes vuelan

La reforma aprobada por la Eurocámara no se limita a los asientos familiares. También mantiene el derecho a compensación por retrasos de más de tres horas, conserva las indemnizaciones de 250, 400 y 600 euros según la distancia del vuelo y establece procedimientos más claros para reclamar.

Además, los pasajeros deberán recibir instrucciones sobre cómo pedir una compensación en un plazo de cuatro días tras finalizar el viaje. Las aerolíneas tendrán 30 días para pagar o justificar por qué rechazan la solicitud.

Billetes más claros desde el principio

Otro de los cambios afecta al precio de los billetes. Las aerolíneas, intermediarios y comparadores deberán mostrar desde el inicio el precio del vuelo con equipaje de mano incluido, para que los viajeros puedan comparar mejor las tarifas.

El Gobierno investiga a aerolíneas low cost’ por cobrar por el equipaje de mano y por elegir asiento.

Pasajeros con el equipaje de mano. / INFORMACIÓN

También se reconoce el derecho a llevar a bordo, sin coste adicional, un artículo personal pequeño, como un bolso o una mochila. Las compañías podrán ofrecer tarifas más baratas para quienes decidan viajar sin equipaje de mano, pero el precio completo deberá ser más transparente desde el inicio.

Cuándo empezará a aplicarse

Tras la aprobación del Parlamento Europeo, el Consejo tiene previsto dar luz verde definitiva al acuerdo a principios de agosto de 2026. El reglamento actualizado entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

A partir de ese momento, los países y las empresas tendrán un año para prepararse antes de que las nuevas normas sean plenamente aplicables.

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Para las familias, el cambio más visible será sencillo: si viajan con un menor de 14 años, la aerolínea deberá sentarlo junto a su acompañante sin obligarles a pagar más por algo tan básico como viajar juntos.

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