La UE cambia las normas: el nuevo carnet de conducir europeo será válido durante 15 años e incluirá cambios en el reconocimiento médico

El pasado mes de octubre, el Parlamento Europeo confirmó la revisión de las normas de la Unión Europea sobre el carnet de conducir con el objetivo de contribuir a la seguridad vial y reducir el número de accidentes. Tal y como informa el organismo en su página web, las normas revisadas sobre el carnet de conducir de la UE forman parte de un paquete de seguridad vial presentado por la Comisión en marzo de 2023, cuyo objetivo es mejorar la seguridad para todos los usuarios de la vía pública y acercarse lo más posible al objetivo de cero víctimas mortales en el transporte por carretera de la UE para 2050.

Según explican, los estados miembros tienen tres años para transponer estas nuevas disposiciones a sus territorios y un año adicional para prepararse para su aplicación. Es decir, la llegada de este carnet de conducir europeo no estará vigente antes de 2028 o, incluso, 2029.

Tal y como te contamos aquí, el permiso de conducir será en versión electrónica para poder llevarla en el móvil. En España ya es posible llevarlo gracias a la app MiDGT, aunque Europa garantiza el derecho de los conductores a solicitar una versión física que deberá estar expedida en un plazo de tres semanas.

Nuevo carnet de conducir europeo

El Parlamento explica en la nota de prensa, que para obtener este permiso de conducir “el examen deberá incluir conocimientos sobre los riesgos de los ángulos muertos, los sistemas de asistencia al conductor, la apertura segura de las puertas y los riesgos de distracción por usar el teléfono”. Igualmente, se pondrá más énfasis en la concienciación sobre los riesgos asociados a los peatones, los niños, los ciclistas y otros usuarios vulnerables de la vía pública.

Otra de las novedades importantes es que los permisos de conducción para motocicletas y automóviles deberán tener una validez de 15 años, “con la posibilidad de que los Estados miembros lo limiten a 10 si el carnet se utiliza también como documento nacional de identidad”, indica el organismo europeo. En cuanto a los permisos para camiones y autobuses tendrán una validez de 5 años.

Igualmente, se deja a elección de cada país la validez del carnet a los mayores de 65 años, que podrá acortarse, para someterles a controles médicos o cursos de reciclaje más frecuentes, tal y como ya ocurre en España.

Antes de obtener su primer permiso de conducir o al solicitar una renovación, los conductores deberán pasar un reconocimiento médico que incluya pruebas de visión y del estado cardiovascular. Los países de la UE podrán sustituir el examen médico a los conductores de automóviles o motocicletas por formularios de autoevaluación o por otro sistema diseñado a escala nacional.

Nuevos conductores

Una de las novedades que introduce la UE es relativa a los conductores noveles, ya que tendrán un periodo de prueba de, al menos, 2 años, “con unas normas estrictas y sanciones más duras por conducir bajo los efectos del alcohol y no utilizar cinturones de seguridad o sistemas de retención infantil”.

Además, las personas de 17 años podrán obtener el carnet de conducir para automóviles (categoría B), pero deberán conducir acompañadas por un conductor con experiencia hasta que cumplan los 18 años.

Para paliar la escasez de conductores profesionales, las nuevas normas permitirán a personas de 18 años obtener el permiso para conducir camiones (categoría C) y a personas de 21 años conducir autobuses (categoría D), siempre que posean un certificado de competencia profesional. De lo contrario, deberán tener 21 y 24 años respectivamente para conducir estos vehículos.

Retirada del carnet de conducir

“El Parlamento detalla que la decisión de retirada, suspensión o restricción del permiso de conducir se trasladará al país de la UE que lo haya expedido, a fin de garantizar la ejecución transfronteriza de las sanciones”, indica la nota.

Por último señala, que los países deberán informar entre ellos sobre estas sanciones graves como las referidas a la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, la participación en un incidente de tráfico mortal o el exceso de velocidad (por ejemplo, conducir a 50 km/h por encima del límite de velocidad).