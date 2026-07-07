El cardiólogo José Abellán (Doctor Abellán) sobre la ola de calor: “El ventilador y el aire acondicionado te secan por fuera y por dentro”

¿Eres reacio a dormir con el aire acondicionado o el ventilador puesto? ¿Cuando te despiertas notas reseca la garganta o te levantas con la espalda agarrotada? Escucha a tu cuerpo: estos aires fríos no le gustan.

El doctor José Abellán, divulgador con más de un millón de seguidores en Instagram, explica precisamente que la corriente de aire lo que provoca, si lo tienes encendido durante toda la noche, es deshidratación. “El flujo de aire constante reseca las mucosas de tu nariz y tu garganta, así como tus ojos y tu piel”, detalla el médico.

“Al evaporar más rápidamente las lágrimas y la saliva, el ventilador y el aire dejan tus vías respiratorias secas, y las células encargadas de “barrer” el moco con microorganismos y tóxicos no pueden trabajar adecuadamente. Esto aumenta la probabilidad de que pasen al interior de tu vía respiratoria… y ya tienes aquí tu catarro de verano”, explica.

Abellán cita en su blog un informe dela Cochrane que habla de que el uso de ventiladores o aire acondicionados en días como estos, de ola de calor, obligan a consumir más agua para compensar la deshidratación que producen. “En pocas palabras, el ventilador y el aire te secan por fuera y por dentro, haciéndote más vulnerable si no haces algo para solucionarlo. Por eso, sé consciente e hidrátate”, aconseja el doctor.

Levantarse con dolor de espalda

Patria de las contraindicadiones de dormir con estos sistemas de aire encendidos es que si tu cuerpo recibe un frío de forma contínua puede provocar que los vasos sanguíneos se contraigan y llegue menos sangre a los músculos. Así, cuando te levantas, el músculo se ha quedado “frío” y te duele.

Por último, el doctor Abellán, añade que el chorro del aire o del ventilador directo mientras duermes “genera un estrés para tu cuerpo. Un estudio japonés observó que un flujo de aire frío dirigido hacia personas dormidas provocó microdespertares, aumentos de frecuencia cardíaca y más movimientos corporales durante la noche”.

El aire acondicionado o el ventilador puede hacer que te levantes con dolor de espalda / Freepik

Ventilador o aire acondicionado

En su publicación en Instagram, el doctor Abellán expone los pros y los contras:

El ventilador no enfría el aire, lo mueve. Y esto hace que también se remueva el polvo, el polen y los alérgenos por toda la habitación.

Y esto hace que también se remueva el polvo, el polen y los alérgenos por toda la habitación. El aire acondicionado requiere un buen mantenimiento ya que los filtros “se convierten en el hogar perfecto para ácaros, moho y bacterias que irritarán tus vías respiratorias a la primera de cambio”.

Cómo dormir con el aire acondicionado y el ventilador

Abellán te recomienda seguir estos consejos para dormir fresco: