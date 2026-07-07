En imágenes | Primer encierro de los Sanfermines 2026

El encierro ha durado 2 minutos y 25 segundos y ha comenzado puntual, a las 8 horas, tras los tres cánticos al santo, bajo un cielo despejado y en una jornada marcada por las altas temperaturas

Los toros de la ganadería de Fuente Ymbro (Cádiz) han protagonizado este martes un primer encierro de las fiestas de San Fermín rápido y masificado, sin heridos por asta aunque con varias caídas de los corredores. Según las primeras informaciones hay cuatro heridos, todas ellas por contusiones.

J.P. Urdiroz / EFE 1 13

Los toros de Fuente Ymbro protagonizan un rápido y masificado primer encierro.

Villar López / EFE 2 13

Los toros de Fuente Ymbro protagonizan un rápido y masificado primer encierro.

J.P. Urdiroz / EFE 3 13

Los toros de Fuente Ymbro protagonizan un rápido y masificado primer encierro.