En imágenes | Primer encierro de los Sanfermines 2026

Los toros de Fuente Ymbro protagonizan un rápido y masificado primer encierro. / J.P. Urdiroz / EFE

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Fiestas

En imágenes | Primer encierro de los Sanfermines 2026

El encierro ha durado 2 minutos y 25 segundos y ha comenzado puntual, a las 8 horas, tras los tres cánticos al santo, bajo un cielo despejado y en una jornada marcada por las altas temperaturas

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EFE

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Los toros de la ganadería de Fuente Ymbro (Cádiz) han protagonizado este martes un primer encierro de las fiestas de San Fermín rápido y masificado, sin heridos por asta aunque con varias caídas de los corredores. Según las primeras informaciones hay cuatro heridos, todas ellas por contusiones.

Los toros de Fuente Ymbro protagonizan un rápido y masificado primer encierro.

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Ainhoa Tejerina / EFE

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Ainhoa Tejerina / EFE

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José Luis Larrión / EFE

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