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Fiestas
En imágenes | Primer encierro de los Sanfermines 2026
El encierro ha durado 2 minutos y 25 segundos y ha comenzado puntual, a las 8 horas, tras los tres cánticos al santo, bajo un cielo despejado y en una jornada marcada por las altas temperaturas
13 Fotos
EFE
Los toros de la ganadería de Fuente Ymbro (Cádiz) han protagonizado este martes un primer encierro de las fiestas de San Fermín rápido y masificado, sin heridos por asta aunque con varias caídas de los corredores. Según las primeras informaciones hay cuatro heridos, todas ellas por contusiones.