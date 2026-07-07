Llega a Lidl el ventilador que te sacará de la ola de calor por menos de 20 euros: “Da bastante aire y absolutamente nada de ruido”

La ola de calor ha venido para quedarse esta semana en nuestro país, por lo menos hasta el jueves. Amplias zonas de nuestro país, exceptuando la cornisa cantábrica estarán en alerta naranja por altas temperaturas (de hasta 40ºC) mientras que zonas de Aragón y la provincia de Valencia tendrán aviso rojo, ya que los termómetros podrían alcanzar los 44ºC.

Así que si todavía no te has preparado para el calor infernal o si quieres un refuerzo en casa para no achicharrarse, en el mercado tienes varias opciones a un precio bastante asequible.

Ventilador en Lidl

En Lidl ha llegado a su catálogo online un ventilador de pie TRONIC que puede convertirse en una opción económica para quienes buscan mover el aire de una habitación sin recurrir de forma continua al aire acondicionado.

La principal ventaja de este modelo frente a otros formatos más compactos es que se trata de un ventilador de pie regulable y orientable, pensado para dirigir el flujo de aire hacia una zona concreta de la estancia. Tiene una potencia de 45 W, tres niveles de velocidad y oscilación, además de ángulo de inclinación ajustable en sus 125 centímetros de altura.

Este tipo de ventilador resulta especialmente práctico durante una ola de calor porque permite crear una corriente de aire constante. No enfría la habitación como un aire acondicionado, pero sí mejora la sensación térmica al mover el aire y favorecer la evaporación del sudor. Esa diferencia es importante: un ventilador no baja realmente los grados de la estancia, pero puede hacer que el ambiente se perciba como más soportable.

Según la web de Lidl, este ventilador cuesta 16,99 euros y cuenta con una valoración media de 4,4 sobre 5 a partir de 93 opiniones de usuarios, de los que un 73 % les da cinco estrellas. “El ventilador es de buena calidad da bastante aire no hace ruido tiene tres posiciones del uno al tres con el uno ya está bastante aire y el 3 muchísima más y absolutamente nada de ruido es genial”, “Un ventilador estupendo, potente, básico y tal como se describe, funciona muy bien” o “Estoy muy contenta con mi compra. Este ventilador es ligero y silencioso... Lo recomiendo”, son algunas de las opiniones sobre este ventilador.

La clave para sacar partido a un ventilador de pie está en colocarlo bien. Puede ser útil situarlo cerca de una ventana cuando entra aire más fresco a primera hora de la mañana o por la noche, o dirigirlo hacia una zona concreta de descanso o trabajo. En cambio, durante las horas de más calor conviene mantener persianas y cortinas bajadas para evitar que la vivienda acumule más temperatura.