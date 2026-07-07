Qué significa la nueva señal S-46 y por qué es importante para que no te multen con 200 euros
Los ciclistas y conductores deben prestar atención ya que es muy similar a otra indicación que ya existía
La Dirección General de Tráfico (DGT) actualizó el año pasado su catálogo de señales que ha ido incorporando paulatinamente a las carreteras. Muchas de ellas son bastante intuitivas y en el caso de otras hay que conocer qué dice exactamente el Reglamento General de Circulación. Este puede ser el caso de las señales P-35, S-51b o R-120.
En este caso te hablamos de la señal S-46. Se trata de una señal cuadrada con fondo azul en el que aparece el pictograma de un peatón cruzando un paso de cebra. A priori esta señal es prácticamente igual que la S-13 que todos conocemos, pero en esta ocasión al lado del peatón aparece un ciclista en un carril adyacente.
El reglamento indica que esta señal marca una situación de paso para peatones y ciclistas con un paso para peatones “adosado o compartido con un paso para ciclistas”. En este último punto radica la diferencia entre ambas señales, que la S-13 autoriza sólo el tránsito para peatones, por lo que los ciclistas deben bajarse de la bici para cruzar como peatones salvo que exista otra señal que lo permita.
Dónde aparece esta señal
Según el RACE, esta señal aparece antes de un cruce que tenga estos tipos de pasos, junto a las marcas viales que delimitan el paso de las bicicletas y los peatones.
Cuando los conductores vean esta señal deben reducir la velocidad al acercarse al cruce y detenerse si es necesario para ceder el paso a peatones y/o ciclistas.
El RACE recuerda que incumplir con estas señales es una infracción grave que conlleva la multa de hasta 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir.
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