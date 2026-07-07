Richard David Precht, filósofo: “Aprender sin disfrutar amarga; disfrutar sin aprender atonta”

“Aprender sin disfrutar amarga; disfrutar sin aprender atonta”. La frase de Richard David Precht condensa en pocas palabras una tensión muy actual: la que existe entre vivir solo para producir y formarse, o vivir solo para distraerse sin incorporar nada.

La cita procede de su libro Wer bin ich – und wenn ja, wie viele? —traducido al español como ¿Quién soy yo… y cuántos?—, una obra divulgativa publicada en 2007 con la que Precht se consolidó como una de las voces más populares de la filosofía alemana contemporánea. En alemán, la formulación completa dice: “Lernen und Genießen sind das Geheimnis eines erfüllten Lebens. Lernen ohne Genießen verhärmt, Genießen ohne Lernen verblödet”, es decir: aprender y disfrutar son el secreto de una vida plena; aprender sin disfrutar amarga, disfrutar sin aprender embrutece o atonta.

Aprender no debería ser un castigo

La primera mitad de la frase apunta contra una idea muy extendida: la de que aprender debe ser necesariamente duro, gris, competitivo o sacrificado. Precht no niega el esfuerzo, pero recuerda que el conocimiento sin placer puede convertirse en una carga.

Richard David Precht durante una conferencia. / Gregor Fischer

Cuando aprender se reduce a obligación, examen, rendimiento o acumulación de datos, pierde parte de su sentido. Puede volver a una persona más informada, pero también más rígida, cansada o resentida. De ahí ese “amarga”: no habla solo de estudiar, sino de una forma de vida en la que todo se convierte en deber.

Disfrutar tampoco basta

La segunda parte de la cita es igual de importante. Disfrutar sin aprender atonta porque el placer, cuando no deja ninguna huella, puede convertirse en simple consumo. Entretenimiento, viajes, comida, redes, ocio, compras o experiencias pueden llenar el tiempo sin transformar demasiado a quien las vive.

Precht no contrapone aprendizaje y disfrute. Al contrario: los une. La vida plena no estaría en elegir entre ambos, sino en conseguir que se alimenten mutuamente. Disfrutar también puede enseñar. Y aprender también puede producir alegría.

Una frase contra la vida automática

La fuerza de la cita está en que no sirve solo para hablar de educación. También vale para el trabajo, la jubilación, la cultura, la tecnología o el tiempo libre. Una persona puede pasar años formándose sin disfrutar de nada. Y otra puede pasar años entreteniéndose sin hacerse una sola pregunta nueva.

En ese equilibrio se juega buena parte de la vida adulta: no dejar que el aprendizaje sea una penitencia ni que el placer sea una anestesia.

Quién es Richard David Precht

Richard David Precht nació en Solingen en 1964 y es filósofo, escritor, divulgador y presentador. Estudió Germanística, Filosofía e Historia del Arte en la Universidad de Colonia y se doctoró en 1994. Su salto a la popularidad llegó precisamente con Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?, publicado en 2007, un libro que acercaba grandes preguntas filosóficas al lector general.

Richard David Precht / INFORMACIÓN

Desde entonces, Precht se ha convertido en una figura muy conocida en el debate público alemán, con libros sobre educación, ética, sociedad digital, inteligencia artificial y futuro del trabajo. También ha defendido en varias ocasiones la necesidad de repensar la escuela y fomentar una motivación más profunda que la simple obediencia al sistema de notas. Su libro Anna, die Schule und der liebe Gott, publicado en 2013, planteaba precisamente una crítica al modelo educativo tradicional y una defensa de la motivación intrínseca.

La lección de fondo

La frase de Precht resulta tan eficaz porque evita dos trampas. La primera, convertir la cultura en una obligación amarga. La segunda, convertir el placer en una forma de vacío.

Aprender y disfrutar no son enemigos. Una buena vida necesita libros, preguntas, conversación, juego, cuerpo, curiosidad, descanso y experiencia. Saber más no debería alejarnos del placer de vivir. Y disfrutar más no debería impedirnos pensar mejor.