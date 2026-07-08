Afrontar el aumento de vulnerabilidades ocultas

Una de las principales conclusiones de este nuevo encuentro 'A dos voces' es que están emergiendo perfiles de vulnerabilidad que exigen a las organizaciones que trabajan en el ámbito social un cambio de mirada y de abordaje porque, si no lo hacen, pasarán desapercibidos. Esta realidad se debe a que “hay tres variables que están haciendo que emerjan situaciones nuevas: la insuficiencia de ingresos, el acceso y mantenimiento de la vivienda y el aumento del coste de la vida”, afirma el director estatal de Inclusión Social de Cruz Roja, Ramón Jane Pallas.

Una combinación de elementos que también está volviendo más complejas las situaciones de pobreza y exclusión de las personas, independientemente de su edad. “Estos elementos estructurales que planteabas del acceso a la vivienda, el empleo de calidad y la insuficiencia de rentas, efectivamente son, sin lugar a duda, los grandes temas, las grandes palancas que te permiten situarte en un escenario de inclusión social, o en otro de vulnerabilidad y exclusión”, responde el coordinador del ámbito social de San Juan de Dios España, Salvador Maneu.

Si añadimos una mirada intersectorial por género, edad y territorio, “acaban aflorando situaciones de vulnerabilidad que antes no teníamos –continúa Salvador–. Y en ese sentido, nosotros observamos claramente cómo los dos extremos de la cadena vital están sufriendo mucho. Por un lado, los menores, niños y adolescentes y, por otro, las personas mayores”.

Estrategia estructural necesaria

Ante estas situaciones de tanta fragilidad que se están generando en diversas capas sociales, Ramón apunta: “Todo esto configura un panorama que requiere una mirada de estrategia estructural y no coyuntural, y una mirada desde perspectivas muy diferentes –recalca–. No es una cuestión únicamente social ni económica, es una cuestión que debe abordar el poliedro que supone la situación actual”.

“Sin lugar a duda hace falta un abordaje complejo para una situación que cada vez es más compleja”, asiente Salvador y pone el ejemplo del Centro Residencial de Inclusión Hort de la Vila de Sant Joan de Déu Serveis Socials, donde viven personas sin hogar. “Si miramos de forma microscópica una realidad concreta, como en este centro, cada vez resulta más difícil explicar qué ocurre con el sinhogarismo porque vemos mujeres solas con niños, personas mayores, chicos jóvenes que vienen del sistema de protección de menores, adultos que han tenido algún problema de adicción, muchas personas con diagnóstico de salud mental que no están adheridas a la red de salud mental… Es decir, vemos una heterogeneidad de colectivos y de situaciones vitales”.

"La insuficiencia de ingresos, la vivienda y el aumento del coste de vida generan nuevos perfiles de vulnerabilidad ”. Ramón Jane Pallas

Ramón apunta que un estudio del Observatorio de Vulnerabilidad de Cruz Roja identificó que las familias monoparentales están sufriendo el impacto de la precariedad laboral y la privación material severa, especialmente las monomarentales, constatando que en la actualidad hay más situaciones de pobreza y riesgo de exclusión social con este perfil.

En muchos casos, la economía familiar se resiente ante las dificultades de acceder y mantener una vivienda, ya sea en compra o en alquiler. Por ello, Ramón afirma que la vivienda es ahora, en 2026, “una variable condicionante en todo lo que tiene que ver con la inclusión social y, muy posiblemente, por cómo los datos indican que va a evolucionar, lo será en la próxima década. Es algo en lo que hay que poner el foco, y muy especialmente desde las políticas públicas”.

Ramón Jane Pallas, director estatal de Inclusión Social, y Salvador Maneu, director de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona. / Daniel Aznar

Aquí, Salvador apunta que si cruzas la variable vivienda con el envejecimiento de la población, las dificultades aumentan. “Nos viene una ola gigante de un envejecimiento progresivo de la población española ante la que no sé si estamos suficientemente preparados. Y desde luego, la variable vivienda va a ser un elemento determinante en cómo respondemos a las demandas de la población cada vez más envejecida”.

Porque cuando pensamos en el grueso de las personas que van a afrontar la jubilación, hay dos formas. Una, la de aquellas personas que la afrontarán desde la tranquilidad, como un proceso positivo porque han tenido una trayectoria laboral que les garantizará ingresos suficientes, y no viven de alquiler. “Sin embargo, –relata Salvador– tenemos muchísimas personas en situación de vulnerabilidad que no la van a poder afrontar así, si es que pueden jubilarse. Desde ese punto de vista, será una etapa que significará inquietud, incertidumbre y fragilidad. Por ejemplo, las mujeres que han sido cuidadoras toda su vida y los hombres que han tenido trayectorias intermitentes”.

Incluir a los excluidos

Ramón señala que, según los datos oficiales, el 19,5% de las personas mayores de 65 años están en situación de pobreza o exclusión social, pero no son visibles por ese relato común de que las personas jubiladas viven muy bien. “Estamos hablando de millones de personas invisibilizadas. Aquí hay situaciones y necesidades que tienen que abordarse con políticas públicas y con el apoyo de organizaciones sociales, como las nuestras, con una apuesta firme por cubrir necesidades básicas de las personas mayores”.

"Hace falta un abordaje complejo para situaciones cada vez más complejas”. Salvador Maneu

Además, Salvador apunta que también hay que incluir a un grupo de la población que pasa de los 50, que todavía no está en edad de jubilación, pero sufre envejecimiento prematuro, ya que han tenido una vida muy castigada. Hay que atenderlas y acompañarlas porque no pueden trabajar, y es como si estuvieran en la tercera edad.

Por otro lado, ambos coinciden en que cualquier intervención debe incluir el enfoque comunitario y, además, dejar atrás las etiquetas que históricamente se asocian a la pobreza y a determinados colectivos. No es solo por el estigma que conllevan, sino porque ese cambio “forma parte de ese proceso cultural necesario para transformar la mentalidad. Las instituciones públicas y los sectores privado y social debemos contribuir a que se produzca ese cambio hacia una mirada más apreciativa, que permita que las soluciones que se adopten aborden lo estructural y no se queden en lo puntual”, explica Ramón.

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Una tesis que se complementa con las praxis que ya desarrollan Cruz Roja y San Juan de Dios, en las que hay que seguir profundizando para dar el salto hacia un nuevo modelo. Por un lado, reforzando la atención centrada en la persona, “que significa personalización. Salir de soluciones estándar", detalla Ramón; y por otro, completa Salvador, "garantizar los derechos desde una mirada integral, incluyendo la participación explícita de la persona atendida".