‘Coolcations’: los destinos de la nueva moda de viajar para huir del calor

Durante décadas, las vacaciones de verano se vendieron con una imagen muy clara: sol, playa, calor y días largos junto al mar. Pero esa postal empieza a cambiar. Con olas de calor más frecuentes, noches tropicales y destinos mediterráneos cada vez más saturados, muchos viajeros están incorporando un nuevo criterio antes de reservar: que no haga demasiado calor.

De ahí nace el auge de las coolcations, un término que mezcla cool —fresco— y vacation —vacaciones— para describir las escapadas a destinos con temperaturas más suaves. No se trata de irse a pasar frío, sino de buscar lugares donde el verano permita caminar, dormir bien, hacer senderismo, montar en bicicleta, visitar ciudades o disfrutar de la naturaleza sin acabar refugiado todo el día bajo el aire acondicionado.

De palabro turístico a tendencia real

La palabra puede sonar a invento de marketing, pero el fenómeno ya aparece en informes, medios especializados y análisis turísticos. La plataforma europea Transition Pathways for Tourism, vinculada a la transición del sector turístico en la UE, lo resume de forma clara: ante temperaturas extremas e incendios, los viajeros están optando por alternativas más frescas, tranquilas y menos masificadas frente a los grandes destinos tradicionales de verano en Europa.

El 28% de los viajeros europeos busca ya activamente destinos de clima más fresco para evitar el calor extremo durante los meses de verano

La idea también ha llegado al debate académico. El estudio “Tourism in a warming world: understanding the coolcation trend in Northern Europe” analiza el crecimiento de estos viajes hacia destinos más frescos como respuesta al aumento de las temperaturas globales y a los cambios en las preferencias de los turistas.

El calor ya pesa al elegir destino

El dato más potente lo recoge Forbes, citando un informe de la European Travel Commission: el 28% de los viajeros europeos busca ya activamente destinos de clima más fresco para evitar el calor extremo durante los meses de verano.

Ese cambio explica por qué destinos que antes podían parecer “poco veraniegos” empiezan a venderse como una ventaja.

Los fiordos noruegos son uno de los lugares más espectaculares de Europa para pasar las vacaciones de verano sin calor. / PIXABAY

Noruega, Finlandia, Islandia, las Highlands escocesas, los Alpes, los Dolomitas, los países bálticos o determinadas costas atlánticas ofrecen justo lo que muchos turistas empiezan a valorar: temperaturas más llevaderas, naturaleza, menos aglomeraciones y actividad al aire libre.

Islandia, Finlandia y Noruega, los nombres que más suenan

La tendencia se está midiendo ya con rankings. Euronews Travel publicó el pasado mes de junio un índice europeo de destinos para escapar del calor, con Islandia, Finlandia y Noruega a la cabeza. La clasificación se presenta precisamente en un contexto de veranos con temperaturas por encima de la media y un interés creciente por las vacaciones frescas.

Otro artículo de Euronews ya apuntaba meses antes que los destinos con climas más suaves seguirían creciendo en 2026, especialmente frente a los grandes focos de calor y masificación del sur de Europa, como España, Italia, Grecia o Portugal.

No solo norte de Europa: también montaña y costa tranquila

La coolcation no significa necesariamente cambiar el Mediterráneo por el Ártico. También puede ser elegir zonas de montaña, valles interiores menos calurosos, parques naturales, costas atlánticas, islas con brisa o destinos rurales donde el verano permite moverse sin sufrir temperaturas extremas.

Nuuk, capital de Groenlandia / Europa Press

Condé Nast Traveler incluyó entre los destinos europeos de este tipo lugares como Akureyri, en Islandia; Nuuk, en Groenlandia; Tisvilde, en Dinamarca; Cortina d’Ampezzo, en los Dolomitas italianos; o Lahemaa National Park, en Estonia, todos ellos asociados a temperaturas más manejables y actividades de naturaleza.

La clave está en que el viajero no renuncia a la experiencia. Cambia el tipo de verano: menos playa abrasadora y más rutas, fiordos, lagos, bosques, pueblos costeros frescos, senderismo, gastronomía local y turismo activo.

Una respuesta turística al cambio climático

El auge de las coolcations tiene una lectura evidente: el turismo se está adaptando al clima. El World Economic Forum ya ha señalado que el cambio climático está modificando los patrones turísticos, con viajeros que buscan destinos más frescos ante episodios de calor extremo.

La investigación académica va en la misma línea. El trabajo publicado en Competitiveness Review plantea la coolcation como una estrategia emergente de adaptación turística, especialmente útil para destinos del norte de Europa que pueden ganar competitividad en un escenario de veranos más cálidos.

La paradoja: escapar del calor puede crear nuevos problemas

El fenómeno también tiene una cara menos amable. Si miles de viajeros cambian los destinos saturados del sur por lugares más frágiles del norte, el riesgo es trasladar la presión turística a zonas con ecosistemas delicados o comunidades pequeñas.

Alguno de los lagos de Finlandia son perfectos para el verano. / PIXABAY

Euronews se preguntaba ya si el auge de las coolcations podía generar problemas de sobreturismo en los países nórdicos. Y Forbes advertía de la fragilidad de destinos como las Islas Feroe, donde la llegada de visitantes a espacios naturales muy sensibles exige una gestión cuidadosa.

Es decir, huir del calor no convierte automáticamente unas vacaciones en sostenibles. También importa cómo se viaja, cuánto se consume, qué presión se ejerce sobre el territorio y si los destinos están preparados para absorber ese nuevo interés.

España sigue atrayendo, pero el verano se redefine

Que las coolcations crezcan no significa que España vaya a dejar de ser un gran destino de verano. De hecho, algunas previsiones siguen situando a ciudades españolas entre las más buscadas por los viajeros europeos. Euronews recogía datos de Tripadvisor en los que Alicante aparecía como uno de los destinos con mayor crecimiento entre los turistas británicos para el verano de 2026.

La diferencia es que el turista empieza a hilar más fino. Puede seguir queriendo Mediterráneo, pero buscar hoteles con buena climatización, escapadas fuera de las horas centrales, calas menos saturadas, alojamientos cerca del mar, experiencias nocturnas, zonas de interior con menor presión o viajes en meses de transición.

Del “quiero sol” al “quiero poder respirar”

La coolcation no elimina el deseo de viajar en verano. Lo reordena. El calor ya no es siempre un reclamo; a veces es un motivo para descartar un destino. Y eso está cambiando la forma de vender las vacaciones.

Para el sector turístico, la tendencia abre oportunidades: destinos del norte, comarcas de montaña, rutas de naturaleza, viajes activos y alojamientos menos masificados pueden ganar peso. Pero también exige realismo: el clima se ha convertido en un factor de decisión tan importante como el precio, la conectividad o la oferta cultural.

La nueva pregunta del turista ya no es solo “¿dónde hace buen tiempo?”. Cada vez más, es otra: “¿dónde puedo disfrutar del verano sin asarme?”