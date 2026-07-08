Efemérides de hoy, 8 de julio de 2026: qué pasó un día como hoy

El 8 de julio deja varias fechas destacadas en la historia, desde la salida de Vasco de Gama hacia la India hasta el primer viaje de Benedicto XVI a España como papa. También es una jornada ligada a la ciencia, la prensa económica, la política internacional y el deporte.

Qué pasó un 8 de julio

1497. Vasco de Gama parte de Lisboa al frente de una expedición que buscaba abrir una ruta marítima hacia la India bordeando África. Llegaría a Calcuta al año siguiente.

1787. Carlos III crea la Junta Suprema de Estado, considerada antecedente de los Consejos de Ministros en España.

1808. Se promulga el Estatuto de Bayona, en plena crisis de la monarquía española y bajo la influencia napoleónica.

1853. El comodoro estadounidense Matthew Perry entra en la bahía de Tokio con una escuadra de cuatro navíos y fuerza la apertura de Japón a Estados Unidos.

1889. Comienza a publicarse en Nueva York The Wall Street Journal, uno de los diarios económicos más influyentes del mundo.

1964. Entra en funcionamiento la central hidroeléctrica de Aldeadávila de la Ribera, en Salamanca, entonces la mayor de Europa.

1969. Estados Unidos inicia la retirada de sus tropas de Vietnam, un repliegue que concluiría en 1972.

1980. Aterriza en Barajas el primer vuelo directo procedente de Tokio, atravesando el Polo Norte, con el que se inaugura la ruta de Japan Air Lines.

1990. La República Federal de Alemania se proclama campeona del Mundial de fútbol tras vencer a Argentina en Roma.

1994. Se descubren en Atapuerca, en el yacimiento de la Gran Dolina, restos atribuidos al Homo antecessor, una de las grandes referencias de la paleoantropología europea.

1997. La cumbre de la OTAN en Madrid invita a integrarse a República Checa, Hungría y Polonia, antiguos países del Pacto de Varsovia.

2006. Benedicto XVI llega a Valencia en su primer viaje oficial a España como papa, con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias.

Quién nació un 8 de julio

1621. Jean de la Fontaine, poeta y fabulista francés.

1838. Ferdinand von Zeppelin, inventor alemán del dirigible.

1922. Mariano Medina, meteorólogo español.

1926. Juanito Navarro, actor cómico español.

1951. Anjelica Huston, actriz y directora estadounidense.

1958. Kevin Bacon, actor estadounidense.

Quién murió un 8 de julio

1956. Giovanni Papini, escritor italiano.

1984. Claudio Sánchez Albornoz, historiador español.

1987. Gerardo Diego, poeta español de la Generación del 27.

1994. Kim Il-sung, líder de Corea del Norte.

1998. Lili Álvarez, tenista española.

2013. Emilio Alonso Manglano, exjefe del servicio secreto español.

2022. Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón.

Qué se celebra el 8 de julio

Este 8 de julio se celebra el Día Internacional de los Paramédicos, según recoge Antena 3 en su recopilación de efemérides de 2026.

En el santoral, la jornada incluye a san Eugenio y san Juan Wun Wenyin, entre otros nombres recogidos para este día.