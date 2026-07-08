En imágenes | Segundo encierro de los Sanfermines 2026

Los Cebada Gago recorren unidos un rápido segundo encierro de los Sanfermines 2026. / Ainhoa Tejerina / EFE

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Toros

En imágenes | Segundo encierro de los Sanfermines 2026

La carrera, que ha durado dos minutos y 26 segundos, ha comenzado puntual a las 8 horas tras los tres cánticos en Santo Domingo

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Agencias

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Los toros de la ganadería Cebada Gago han protagonizado este miércoles un rápido segundo encierro de las fiestas de San Fermín, en el que han realizado todo el recorrido unidos en manada sin generar momentos de peligro. Según los primeros datos, hay tres corredores heridos, uno de ellos con una cornada en el brazo que ha sido atendido en el tramo de Telefónica.

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Un trasladado al hospital por cornada en el brazo en el segundo encierro de Sanfermines

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Un trasladado al hospital por cornada en el brazo en el segundo encierro de Sanfermines

Mozos caen al paso de los toros de la ganadería gaditana de Cebada Gago, durante el segundo encierro de los Sanfermines 2026, este miércoles en Pamplona. EFE/ José Luis Larrión

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