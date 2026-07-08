En imágenes | Segundo encierro de los Sanfermines 2026

Los toros de la ganadería Cebada Gago han protagonizado este miércoles un rápido segundo encierro de las fiestas de San Fermín, en el que han realizado todo el recorrido unidos en manada sin generar momentos de peligro. Según los primeros datos, hay tres corredores heridos, uno de ellos con una cornada en el brazo que ha sido atendido en el tramo de Telefónica.

Jesús Diges / EFE 1 15

Los Cebada Gago recorren unidos un rápido segundo encierro de los Sanfermines 2026.

J.P. Urdiroz / EFE 2 15

Los Cebada Gago recorren unidos un rápido segundo encierro de los Sanfermines 2026.

J.P. Urdiroz / EFE 3 15

Los Cebada Gago recorren unidos un rápido segundo encierro de los Sanfermines 2026.