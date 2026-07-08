¿Ya nos sigues?Añádenos en Google
Toros
En imágenes | Segundo encierro de los Sanfermines 2026
La carrera, que ha durado dos minutos y 26 segundos, ha comenzado puntual a las 8 horas tras los tres cánticos en Santo Domingo
15 Fotos
Agencias
Los toros de la ganadería Cebada Gago han protagonizado este miércoles un rápido segundo encierro de las fiestas de San Fermín, en el que han realizado todo el recorrido unidos en manada sin generar momentos de peligro. Según los primeros datos, hay tres corredores heridos, uno de ellos con una cornada en el brazo que ha sido atendido en el tramo de Telefónica.
Los Cebada Gago recorren unidos un rápido segundo encierro de los Sanfermines 2026.
Los Cebada Gago recorren unidos un rápido segundo encierro de los Sanfermines 2026.
Los Cebada Gago recorren unidos un rápido segundo encierro de los Sanfermines 2026.
Los Cebada Gago recorren unidos un rápido segundo encierro de los Sanfermines 2026.
Los Cebada Gago recorren unidos un rápido segundo encierro de los Sanfermines 2026.
Los Cebada Gago recorren unidos un rápido segundo encierro de los Sanfermines 2026.
Los Cebada Gago recorren unidos un rápido segundo encierro de los Sanfermines 2026.
Un trasladado al hospital por cornada en el brazo en el segundo encierro de Sanfermines
Mozos caen al paso de los toros de la ganadería gaditana de Cebada Gago, durante el segundo encierro de los Sanfermines 2026, este miércoles en Pamplona. EFE/ José Luis Larrión