Un mecánico desvela cómo detectar un fallo en los frenos que puede dejarte tirado: "Así no se puede circular"

Un problema en el sistema de frenado puede convertirse en una avería importante si no se detecta a tiempo. El mecánico Juan José Ebenezer ha mostrado en uno de sus vídeos cómo identificar una posible anomalía en los frenos traseros mediante una comprobación sencilla.

El experto explica que una diferencia de temperatura entre los discos de freno de un mismo eje puede revelar que algo no funciona correctamente y lanza una advertencia a los conductores. “Me quedé tirado con el coche y te voy a enseñar cómo lo voy a diagnosticar en un momento”, explica.

Una señal de alerta en el freno de mano trasero

El diagnóstico comienza después de notar un comportamiento extraño en el vehículo. “Noto algo raro en el freno de mano trasero”, señala Juan José Ebenezer.

Para comprobar qué ocurre, el mecánico se dirige a las ruedas traseras, ya que es en ese eje donde actúa el freno de mano del vehículo. “Nos vamos a una de las dos ruedas traseras que es donde actúa el freno de mano”, explica.

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La prueba del agua para detectar un exceso de temperatura

El mecánico realiza una comprobación visual aplicando una pequeña cantidad de agua sobre el disco de freno. En una de las ruedas, la reacción es inmediata: el agua entra en contacto con una superficie a una temperatura muy elevada y se evapora. “Le echamos un poquito de agua y fijaos lo que sale, hirviendo. Está saliendo hasta humo, está hirviendo el agua conforme toca el disco”, muestra.

Después realiza la misma prueba en la otra rueda trasera y observa que el comportamiento es completamente diferente. “Si echamos un poquito de agua, vamos a ver cómo no ocurre absolutamente nada”, explica.

Qué puede indicar un disco de freno demasiado caliente

Una diferencia tan grande de temperatura puede indicar que uno de los frenos no está funcionando correctamente y que algún componente podría estar quedándose bloqueado o sin liberar bien.

Cuando un freno permanece accionado parcialmente durante la marcha, puede generar un exceso de calor, acelerar el desgaste de las piezas y provocar daños más importantes en el sistema.

Por eso, detectar esta situación a tiempo puede evitar una reparación más costosa y un posible problema de seguridad.

La advertencia del mecánico: no seguir circulando

Juan José Ebenezer es contundente sobre qué hacer cuando aparece una situación así. “Esto no se puede apurar, no te puedes ir a ningún lado circulando así”, advierte.

El mecánico recomienda acudir a un taller para revisar el sistema de frenado y solucionar el problema antes de continuar utilizando el vehículo. “No me queda otra que llevarlo al taller y repararlo”, explica.

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Una comprobación para detectar diferencias de temperatura

El experto señala que, si no se dispone de agua, existe otra forma orientativa de comprobar si hay diferencias de temperatura. “Si no tienes agua, para comprobar eso, la temperatura, lo que puedes hacer es escupirle al disco y ver si hierve o no hierve. Compara uno con el otro”, comenta.

En cualquier caso, esta prueba solo sirve para detectar una posible anomalía y no sustituye una revisión profesional.

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Un fallo que no debe ignorarse

El mecánico insiste en que circular con un freno que está trabajando de forma incorrecta puede acabar provocando daños mayores. “Lo que tenemos que hacer simplemente es ir al taller y repararlo. Pero así no se puede seguir circulando porque te la puedes acabar cargando”, concluye.