Los neumáticos caducan aunque veas dibujo suficiente: cómo saber la edad que tienen

Un neumático puede tener todavía dibujo, no estar gastado y, aun así, no ser seguro. Es una de esas cosas que muchos conductores pasan por alto: las ruedas no solo se cambian por desgaste, también por edad. El caucho envejece, se endurece, pierde flexibilidad y puede ofrecer menos agarre, especialmente en lluvia, frenadas fuertes o maniobras de emergencia.

Por eso no basta con mirar la profundidad del dibujo. Un neumático viejo puede conservar los surcos aparentemente en buen estado, pero haber perdido parte de sus propiedades internas. Michelin recomienda sustituir los neumáticos como precaución cuando alcanzan los 10 años desde la fecha de fabricación, aunque todavía tengan dibujo y parezcan estar bien, incluido el de repuesto.

No caducan como un yogur, pero envejecen

Los neumáticos no tienen una “fecha de caducidad” legal como un alimento. El RACE recuerda que no existe una normativa europea o nacional que establezca una caducidad fija del neumático.

Lo que sí existe es un proceso de envejecimiento del caucho. Con el paso del tiempo, los materiales del neumático se degradan por la acción del oxígeno, el ozono, los rayos ultravioleta, los cambios de temperatura, la humedad, el uso, los golpes y las condiciones de almacenamiento. Esa degradación puede hacer que el neumático pierda elasticidad y capacidad de adherencia.

El dibujo no lo dice todo

El dibujo sirve para evacuar agua y mantener agarre, pero no cuenta toda la historia. Una rueda puede tener profundidad suficiente y, sin embargo, estar endurecida o agrietada. Esto ocurre mucho en coches que hacen pocos kilómetros: vehículos de personas mayores, segundos coches, caravanas, autocaravanas, motos, remolques o coches que pasan largas temporadas parados.

El dibujo de los neumáticos es importante, pero hay otros factores a tener en cuenta. / INFORMACIÓN

El problema es que el neumático se deteriora aunque no ruede. De hecho, Michelin advierte de que los materiales pueden degradarse con el tiempo y afectar a la durabilidad y al rendimiento aunque el neumático haya tenido poco uso.

Cómo saber la edad de un neumático

La pista está en el código DOT, una inscripción que aparece en el flanco del neumático. Los últimos cuatro números indican la semana y el año de fabricación. Por ejemplo, un código terminado en 2519 significa que esa rueda fue fabricada en la semana 25 del año 2019.

Ese dato no debe interpretarse como una fecha de caducidad automática, sino como una referencia para valorar la antigüedad junto al estado real del neumático. El DOT indica la fecha de fabricación, pero no equivale por sí solo a una caducidad cerrada.

Las señales que deben ponerte en alerta

Hay síntomas que indican que un neumático puede estar envejecido aunque conserve dibujo: pequeñas grietas en los laterales, cuarteamiento, pérdida de brillo, deformaciones, bultos, vibraciones, desgaste irregular o sensación de menor agarre.

Una mujer observa el estado de un neumático. / INFORMACI´ÑON

También conviene desconfiar si el coche ha pasado mucho tiempo al sol, si duerme siempre en la calle, si circula poco, si lleva presiones incorrectas o si las ruedas han sufrido bordillazos. Todos esos factores aceleran el envejecimiento.

El neumático de repuesto también cuenta

Uno de los grandes olvidados es el neumático de repuesto. Puede no haber rodado nunca, pero también envejece. Si lleva años guardado en el maletero, expuesto a calor, humedad o cambios de temperatura, no conviene asumir que está perfecto solo porque tenga el dibujo intacto.

La recomendación de sustituir neumáticos a partir de los diez años como precaución incluye también las ruedas de repuesto, según Michelin.

Cuándo conviene revisarlos

A partir de los cinco años desde la fabricación, muchos fabricantes y talleres recomiendan aumentar la vigilancia y revisar el estado del neumático con más frecuencia. No significa que haya que cambiarlo automáticamente, pero sí que debe mirarse con más atención.

Un mecánico observa el dibujo de un neumático. / INFORMACIÓN

La decisión final depende de varios factores: fecha DOT, kilómetros, profundidad del dibujo, grietas, uso, almacenamiento, clima y estado general. Ante la duda, lo razonable es que lo revise un profesional.

Un riesgo silencioso

El peligro de un neumático envejecido es que no siempre avisa. Puede parecer correcto en una inspección rápida y fallar cuando más se le exige: una frenada de emergencia, una curva con lluvia, un viaje largo con altas temperaturas o un golpe contra un bache.

Por eso el mensaje es sencillo: que tenga dibujo no significa que esté bien. El neumático es el único punto de contacto entre el coche y la carretera. Si el caucho ya no trabaja como debe, todo lo demás —frenos, suspensión, ayudas electrónicas— parte con desventaja.

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