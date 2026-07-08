El ferretero Toño Escrig recomienda un enfriador de aire para la ola de calor: “Si lo tienes enchufado 24 horas al día durante 30 días te consume menos de 10 euros”

Llega la ola de calor, hay alertas de todo tipo por altas temperaturas, y no tienes aire acondicionado, o no lo quieres poner porque te seca la garganta, o porque piensas que te va a subir mucho la factura de la luz. Llegado este momento en muchos hogares se opta por usar ventiladores o enfriadores de aire.

Estos aparatos se parecen a un ventilador pero detrás cuentan con un depósito de agua que puedes rellenar e, incluso, añadirles cubitos de hielo o acumuladores de frío.

Su funcionamiento es sencillo: el aparato toma aire de la estancia, lo hace pasar por un filtro o panel humedecido y lo expulsa de nuevo con una sensación más fresca. Al añadir hielo al depósito, el aire puede salir algo más frío durante un tiempo, aunque conviene tener clara una idea: no enfría una habitación como lo hace un aire acondicionado.

Así pues si necesitas mejorar tu sensación térmica en un punto concreto estos enfriadores de aire pueden ser una buena opción ya que no consumen mucho, pero si necesitas bajar la temperatura de una habitación entera es mejor usar el aire acondicionado.

Ventajas del enfriador de aire

En el canal de Tiktok del ferretero Toño Escrig, que tiene más de 40.000 seguidores, precisamente recomienda uno de estos aparatos si es que no puedes instalar un aire acondicionado. Así, recuerda que es necesario que la habitación en la que lo vayas a instalar tenga un “agujero” para que salga el aire caliente, poner un tubo de desagüe para el agua, llamar a un instalador y comprar el aparato.

“La solución es un enfriador de aire, que además de enfriar purifica y humidifica”, explica Escrig que muestra un modelo que comercializa. Estos modelos suelen venir con mando a distancia incorporado, los puedes programar las horas que quieras, cabezal oscilante y al tener ruedas lo puedes llevar a cualquier habitación.

Sobre el consumo, Escrig lo tiene claro: “Si lo tienes enchufado 24 horas al día durante los 30 días al mes te consume menos de 10 euros”. Eso sí deberás tener en cuenta el modelo, dónde lo quieras enchufar y el precio de la luz de ese día.