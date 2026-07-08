Llega a Lidl el ventilador mejor valorado y por menos de 20 euros para la ola de calor: “Lo que más nos sorprendió es que es silencioso”

La ola de calor que vive nuestro país estos días está dejando temperaturas por encima de los 40ºC. Este miércoles la mitad de la península está en alerta naranja y la otra mitad en alerta amarilla, mientras que algunos puntos de Tarragona y Valencia estarán en aviso rojo. Los termómetros podrían llegar a los 44ºC. Esta previsión se mantiene el jueves, aunque los termómetros bajarán ligeramente y la alerta naranja se centrará en puntos de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón y Baleares.

Esta subida de temperaturas en pleno mes de julio hace que cada vez más se busquen soluciones de refrigeración como el aire acondicionado, los ventiladores o los enfriadores de aire.

En Lidl hay muchos de estos aparatos que están agotados online debido a su bajo precio y a que los termómetros no dan tregua. Uno de estos aparatos es un ventilador de pie de la marca Tronic.

Se trata de un ventilador clásico de pie, con aspas, rejilla protectora y base redonda, disponible en color blanco y negro. La ficha también muestra que incluye mando a distancia, una característica poco habitual en algunos ventiladores básicos. Igualmente tiene tres modos y tres niveles de velocidad, oscilación y ángulo de inclinación ajustables además de temporizador de 10 horas.

Su bajo consumo también es algo a destacar, ya que según el fabricante, el ventilador Tronic tiene una potencia nominal de 50 W y una potencia de funcionamiento del ventilador de 44,7 W, algo que para un aparato de 18,99 euros hay que destacar. En estos momentos este aparato está agotado en la web de Lidl pero el próximo 10 de julio estará a la venta en las tiendas físicas.

Te recordamos las diferencias entre el ventilador y el aire acondicionado. Un ventilador no enfría el aire ni baja la temperatura real de la habitación, lo que hace es mover el aire y generar sensación de frescor sobre la piel. Por eso consume mucho menos, pero también tiene una capacidad mucho más limitada. En cambio, el aire acondicionado sí extrae calor de la estancia y permite bajar varios grados la temperatura.

Ventilador con las mejores valoraciones en Lidl

De todos los productos de Lidl de su apartado de climatización este ventilador de pie es el que mejores valoraciones tiene: 4,8 sobre 5. De un total de 324 valoraciones, un 82 % le da cinco estrellas, por lo que habla muy bien de este producto.

“La verdad miro el ventilador y me quedo sorprendido de la cantidad de funcionalidades que trae por 20 pavos... 3 velocidades, modo noche ultra silencioso, ahorro de energía, mando a distancia... increíble”, Un buen ventilador, tiene buena potencia, el mando y el temporizador son un puntazo y a buen precio” o “Excelente precio y calidad. Lo que más nos sorprendió es que es silencioso. El control inalámbrico también es algo genial de tener”, son algunos de los comentarios que se adjuntan en la web de Lidl.