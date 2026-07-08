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Pillado por la cámara de DGT: le graban haciendo esto al volante y le cae una multa por vulnerar la Ley de Seguridad Vial

Según el balance provisional de 2025, con fallecidos a 24 horas en vías interurbanas, 178 personas murieron en salidas de vía en las que la distracción fue un factor concurrente

Motoristas, salidas de vía y conductores ebrios, principales preocupaciones de la DGT

Motoristas, salidas de vía y conductores ebrios, principales preocupaciones de la DGT

Motoristas, salidas de vía y conductores ebrios, principales preocupaciones de la DGT / Europa Press

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

No solo se insiste desde la Dirección General de Tráfico, sino que existen diversas opciones para evitar que los conductores pongan en peligro su vida y la de los demás. Sin embargo, a pesar de la información, las multas y las advertencias, algunos conductores siguen utilizando el dispositivo móvil al volante. Y es que las cámaras de la DGT han pillado al conductor de un turismo in fraganti con una única mano al volante y la otra, sosteniendo y haciendo uso del móvil. “El móvil nos ha cambiado la vida, pero resulta peligroso cuando vamos conduciendo”, advierte Tráfico. No se trata solo de sostener el volante con una mano, sino de que durante unos segundos apartamos completamente la mirada de la vía.

La DGT apuesta por proyectos de uso compartido de vehículos

La DGT apuesta por proyectos de uso compartido de vehículos

La DGT apuesta por proyectos de uso compartido de vehículos / Europa Press

Multa y pérdida de puntos por usar el móvil al volante

La Dirección General de Tráfico recuerda que llevar el dispositivo como el conductor del vídeo vulnera el artículo 76 g) de la Ley de Seguridad Vial. Si se tratara de otro tipo de utilización del dispositivo móvil, la infracción correspondería al artículo 18.2 del Reglamento de Circulación, en relación con el artículo 13.3 de la Ley de Seguridad Vial.

Además, la DGT recuerda que la sanción por conducir con el móvil en la mano tampoco es ninguna tontería: 200 euros de multa y pérdida de 6 puntos del carné.

Imagen de las cámaras de la DGT que muestra el tráfico en la A-7 a su paso por San Isidro.

Imagen de las cámaras de la DGT que muestra el tráfico en la A-7 a su paso por San Isidro. / DGT

178 personas fallecidas

La sanción por conducir con el móvil en la mano tampoco es ninguna tontería: 200 euros de multa y pérdida de 6 puntos del carné. La DGT subraya que no se trata solo de una infracción administrativa, sino de una conducta que aumenta el riesgo al volante al apartar la atención de la carretera. No solo pones en riesgo tu vida como conductor, sino la de los demás.

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Según el balance provisional de 2025, con fallecidos a 24 horas en vías interurbanas, 178 personas murieron en salidas de vía en las que la distracción fue un factor concurrente. Un dato que Tráfico vincula directamente con la necesidad de evitar cualquier uso del móvil y dispositivos similares durante la conducción.

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