Qué significa la señal S-991f y por qué es importante

La Dirección General de Tráfico (DGT) actualizó el año pasado el catálogo de señales de tráfico, que se irán incorporando a las carreteras de forma paulatina. Una de ellas es la señal S-991f.

Esta señal es rectangular con fondo azul y muestra señal redonda roja en la que se ve que dos coches respetan una distancia que está cuantificada en 70 metros. A su derecha aparecen un coche, un camión y una motocicleta y unas señales de control de velocidad.

El Reglamento General de Circulación recoge que esta señal es de control de separación mínima en autopista o autovía. Según detalla: “indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de la autopista o autovía. Se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional.

Además, esta señal tiene una homóloga (la S-991e) pero con el fondo blanco por lo que se aplica igual pero indicando que se produce en una carretera convencional o carretera multicarril.

Su presencia puede generar dudas porque muchos conductores asocian los controles automáticos únicamente a la velocidad. Sin embargo, esta señal pone el foco en otra infracción frecuente: circular demasiado cerca del coche de delante. Esa conducta reduce el tiempo de reacción y aumenta el riesgo de accidente por alcance, especialmente en vías rápidas, donde un frenazo repentino puede provocar colisiones en cadena.

Según el RACE, en caso de incumplir esta norma se puede sancionar al conductor con 200 euros y la retirada de 4 puntos del carnet de conducir.

Cómo saber si se mantiene la distancia de seguridad correcta

El RACE recuerda que esta señal está vinculada a la seguridad vial, ya que la distancia entre vehículos es clave para poder detenerse a tiempo en caso de frenazo brusco. El Reglamento General de Circulación obliga a mantener una separación que permita detener el vehículo sin colisionar con el que circula delante; en túneles, cuando no se pretenda adelantar, la norma fija una referencia de al menos 100 metros o un intervalo mínimo de cuatro segundos.

Al encontrarse con una señal S-991f, el conductor debe comprobar que mantiene una distancia suficiente con el vehículo precedente. Una regla sencilla es aplicar la referencia de los dos segundos en condiciones normales: elegir un punto fijo de la carretera y contar diciendo ‘Mil ciento uno, mil ciento dos…” desde que pasa el vehículo de delante hasta que pasa el nuestro. Si se llega antes de dos segundos, la distancia es insuficiente.

Ten en cuenta que si las condiciones meteorológicas cambian (con lluvia, nieve…) la distancia de seguridad tiene que aumentar.