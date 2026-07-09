Llega a Action el ventilador que también es una lámpara de pie con mando a distancia

Ola de calor, alerta amarilla por altas temperaturas y tú sin algún aparato para acondicionar tu casa. Si no tienes presupuesto para un aire acondicionado o, simplemente, no quieres tenerlo encendido todo el día, puedes optar por comprar un ventilador.

Estos días hay numerosos modelos en oferta en decenas de comercios pero si quieres uno más “especial”, tienes que conocer este de Action. No se trata sólo de un ventilador de pie, también es un lámpara, de esta forma puedes combinar aire con iluminación.

Esta lámpara está pensada para colocarse en el salón, el dormitorio o el despacho, de forma que pueda servir tanto como punto de luz como para mover el aire en los días de más calor

La ventaja está en que no ocupa el espacio de dos aparatos diferentes. En lugar de tener una lámpara de pie por un lado y un ventilador por otro, este modelo une las dos funciones en una sola estructura vertical. Es una solución especialmente útil para habitaciones pequeñas, pisos con poco espacio o zonas de trabajo en casa donde se busca algo discreto y funcional.

El ventilador que también es una lámpara que ha llegado a Action / Action

Ventilador y lámpara

Esta lámpara de pie mide 185 centímetros y cuenta con una iluminación de 13,8 vatios. Otra característica destacada es que permite elegir entre distintos tipos de iluminación. Action indica en su web que este ventilador puede dar luz fría, luz blanca cálida o RGB, lo que permite adaptar el ambiente según el momento del día o el uso de la estancia.

La luz fría puede resultar más práctica para trabajar, leer o estudiar, mientras que la cálida encaja mejor en momentos de descanso. La opción RGB añade un punto decorativo, pensado para quienes quieren dar color al dormitorio, al salón o a una zona de ocio.

El modelo incluye mando a distancia, por lo que se puede controlar sin levantarse del sofá o de la cama. Action también destaca que permite programar un temporizador, una función útil si se quiere dejar el ventilador funcionando durante un rato antes de dormir o mientras se está descansando.

El precio de este ventilador con lámpara de Action es de 24,95 euros.