En imágenes | Tercer encierro de los Sanfermines 2026

La manada ha salido agrupada desde los corrales y a gran velocidad, en un tramo donde ya se han visto las primeras caídas de los corredores a ambos extremos del recorrido

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores. / Villar López / EFE

Los toros de la ganadería Victoriano del Río han protagonizado este jueves un vertiginoso y accidentado tercer encierro de las fiestas de San Fermín, en el que se han producido muchísimas caída y varios mozos han sido golpeados por los astados, superados por la velocidad de la manada. Según las primeras informaciones, hay ocho corredores heridos, uno con una herida por asta en un brazo.

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El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

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El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

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El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.