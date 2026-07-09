En imágenes | Tercer encierro de los Sanfermines 2026

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores. / Villar López / EFE

¿Ya nos sigues?
Añádenos en Google

Toros

En imágenes | Tercer encierro de los Sanfermines 2026

La manada ha salido agrupada desde los corrales y a gran velocidad, en un tramo donde ya se han visto las primeras caídas de los corredores a ambos extremos del recorrido

14 Fotos

Agencias

whatsapp

Los toros de la ganadería Victoriano del Río han protagonizado este jueves un vertiginoso y accidentado tercer encierro de las fiestas de San Fermín, en el que se han producido muchísimas caída y varios mozos han sido golpeados por los astados, superados por la velocidad de la manada. Según las primeras informaciones, hay ocho corredores heridos, uno con una herida por asta en un brazo.

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

Villar López / EFE

114

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

Villar López / EFE

214

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

Ainhoa Tejerina / EFE

314

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

Jesús Diges / EFE

414

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

Ainhoa Tejerina / EFE

514

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

Villar López / EFE

614

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

Villar López / EFE

714

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

Jesús Diges / EFE

814

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

Villar López / EFE

914

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

Jesús Diges / EFE

1014

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

Villar López / EFE

1114

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

Eduardo Sanz / Europa Press

1214

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

Eduardo Sanz / Europa Press

1314

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

DANIEL FERNANDEZ PEREZ / EFE

1414

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores.

TEMAS