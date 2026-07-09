La Lotería de Navidad 2026 ya está a la venta: más premios y bolas nuevas para el sorteo

La Lotería de Navidad 2026 ya está a la venta. Loterías y Apuestas del Estado ha puesto en circulación los décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad, que se celebrará el próximo 22 de diciembre y repartirá 2.870 millones de euros en premios, 98 millones más que en la edición anterior.

El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, ha presentado este jueves la campaña de verano del sorteo navideño y ha anunciado una de las novedades de este año: todas las bolas de premios y números serán nuevas y se estrenarán en el sorteo de diciembre.

205 millones de décimos a la venta

La emisión del Sorteo de Navidad 2026 consta de 205 series, siete más que el año pasado, de 100.000 números cada una. En total, Loterías ha puesto a la venta 205 millones de décimos, con una emisión que asciende a 4.100 millones de euros.

Como es habitual, el sorteo repartirá el 70% de la emisión en premios, hasta alcanzar esos 2.870 millones de euros.

Cuánto toca con el Gordo de Navidad

El premio más esperado volverá a ser el Gordo de Navidad, dotado con 4 millones de euros por serie, lo que equivale a 400.000 euros al décimo.

El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, tras la rueda de prensa. / Marcos Villaoslada (EFE)

El segundo premio será de 1.250.000 euros por serie, es decir, 125.000 euros al décimo. El tercer premio repartirá 500.000 euros por serie, con 50.000 euros al décimo.

214 años de historia

Durante la presentación, Jesús Huerta ha destacado que el Sorteo Extraordinario de Navidad celebra este año 214 años de historia y ha defendido el valor social y emocional de una tradición que, según ha señalado, cuenta con el respaldo de la ciudadanía.

El presidente de Loterías ha afirmado que es tarea de todos “mantener este legado, protegerlo, no contaminarlo y transmitirlo a las siguientes generaciones”. También ha subrayado la aportación social de Loterías, que según ha indicado ayuda cada año a más de un millón de personas vulnerables.

El décimo de 2026 mira al Museo del Prado

El décimo del Sorteo de Navidad de este año estará ilustrado con la tabla central del tríptico La Anunciación, la Natividad y la Presentación en el Templo, obra del Maestro de las Medias Figuras, perteneciente al Museo Nacional del Prado.

Con la puesta a la venta de los décimos, arranca oficialmente una de las tradiciones más reconocibles del calendario navideño en España, aunque todavía queden más de cinco meses para que los niños de San Ildefonso vuelvan a cantar los premios.