Macarena Marey, filósofa: “La democracia no debería ser una fiesta de cumpleaños a la que invitamos solo a quienes nos caen bien”

La frase tiene apariencia cotidiana, casi doméstica, pero apunta al centro de uno de los grandes debates políticos actuales: qué hacemos con quienes no nos gustan, no piensan como nosotros o no encajan en nuestra idea de comunidad. La filósofa argentina Macarena Marey lo resume con una imagen tan sencilla como contundente: “La democracia no debería ser una fiesta de cumpleaños a la que invitamos solo a quienes nos caen bien”.

La cita aparece en una entrevista publicada por Filosofía&Co, donde Marey reflexiona sobre el consenso, la participación política y los límites de una democracia entendida como espacio cómodo, limpio de conflicto y reservado solo para quienes resultan aceptables.

Una crítica a la democracia cómoda

La sentencia funciona porque desmonta una tentación muy frecuente: pensar la democracia como un lugar en el que solo deben estar quienes comparten nuestros valores, nuestro lenguaje, nuestras formas o nuestras prioridades. Marey no defiende que todo valga ni que cualquier posición sea democrática por el mero hecho de existir, pero sí advierte contra una idea excluyente de la vida política.

La democracia, vista así, no es una reunión de afines. Es un espacio común atravesado por desacuerdos, tensiones, intereses contrapuestos y conflictos que no desaparecen por desearlo. Por eso la metáfora de la fiesta de cumpleaños resulta tan eficaz: en una fiesta privada uno invita a quien quiere; en democracia, en cambio, no se puede diseñar el cuerpo político a gusto del anfitrión.

El problema del consenso

Marey es especialista en historia de la filosofía política y en teorías de la democracia. En la misma entrevista sostiene que el consenso no es malo en sí mismo, pero sí puede convertirse en un problema cuando se impone como objetivo absoluto y acaba arrasando otros principios democráticos.

Macarena Marey / @metal_godiva

La advertencia es importante. En política, el consenso suele presentarse como una palabra positiva: acuerdo, estabilidad, diálogo, responsabilidad. Pero también puede usarse para neutralizar conflictos legítimos, desactivar demandas incómodas o exigir silencio a quienes cuestionan el orden existente.

Dicho de otro modo: una democracia no se mide solo por su capacidad para alcanzar acuerdos, sino también por su capacidad para permitir el desacuerdo sin expulsar a quienes lo expresan.

Quién es Macarena Marey

Macarena Marey es investigadora y profesora de filosofía política. Según su perfil académico, trabaja sobre la tradición del contrato social, las teorías democráticas contemporáneas y, en los últimos años, sobre los obstáculos que los fenómenos de desdemocratización imponen a la participación política efectiva.

También es autora de Teorías de la república y prácticas republicanas y Voluntad omnilateral y finitud de la Tierra, y ha publicado trabajos sobre Kant, republicanismo, democracia, soberanía popular y participación política.

La potencia de su cita está en que sirve para leer debates muy actuales: la polarización, la cancelación del adversario, la dificultad para convivir con posiciones incómodas, la tentación de reducir la política a bloques morales cerrados y la idea de que el otro no es alguien con quien disputar el espacio común, sino alguien a quien habría que sacar de él.

Marey recuerda que la democracia no consiste en eliminar la incomodidad, sino en organizarla políticamente. No se trata de negar los conflictos, sino de reconocer que forman parte de la vida común.

Una lección contra la exclusión fácil

La imagen de la fiesta de cumpleaños deja una lección clara: la democracia no es una propiedad privada. No pertenece solo a quienes se consideran razonables, ilustrados, correctos o bienintencionados. Tampoco puede funcionar como un club de afinidades donde se reparte la invitación según simpatías.

Una democracia sólida exige reglas, derechos, participación y límites, pero también algo más difícil: aceptar que el espacio común no puede construirse únicamente con quienes nos resultan agradables. Ahí está la incomodidad de la frase de Marey, y también su valor.