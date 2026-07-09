El doctor Felices rescata el ‘método egipcio’ para dormir fresco en plena ola de calor: “Es como dormir sobre un aire acondicionado”
El médico recomienda también otros métodos para que no sea necesario tener encendido un aparato por la noche para poder conciliar el sueño
La ola de calor está dejando noches “infernales” en nuestro país, donde los termómetros no llegan a bajar de los 30ºC. Tras varias alertas por temperaturas altas, las noches no lo son menos y dormir se puede convertir en un verdadero desafío.
Son muchas las personas a las que no les gusta dormir con el ventilador o el aire acondicionado puesto, ya que les reseca mucho la garganta o, incluso, se levantan con dolores articulares debido al flujo de aire frío.
Si tu casa acumula calor durante todo el día, cuando llega la noche se puede convertir en un verdadero horno. Así que antes de irte a dormir también sería bueno que la acondicionadoras convenientemente.
El ‘método egipcio’ para dormir fresco por la noche
Son muchos los trucos que circulan por internet y por las redes sociales para intentar dormir bien, fresquito, sin tener que recurrir a los diversos aparatos. Uno de los métodos que más se ha popularizado es el ‘método egipcio’, una técnica sencilla que consiste en utilizar una sábana o toalla ligeramente húmeda para bajar la sensación térmica del cuerpo.
La idea es muy simple: humedecer una sábana fina y usarla como cobertura ligera durante la noche. Al evaporarse el agua, se produce una sensación de frescor sobre la piel.
Así lo explica el médico José Manuel Felices, también conocido como Doctor Felices, en su cuenta de Instagram donde tiene más de medio millón de seguidores. “Pulverizamos agua fresca sobre nuestra sábana hasta que quede humedecida por completo. Así cuando el agua se evapore bajará unos grados la temperatura será como dormir sobre un aire acondicionado”.
Otros trucos para dormir mejor sin aire acondicionado
El ‘método egipcio’ puede ayudar, pero funciona mejor si se combina con otras medidas. Durante el día, lo más eficaz es impedir que el calor entre en casa: bajar persianas, cerrar ventanas en las horas centrales y ventilar solo a primera hora de la mañana o por la noche, cuando la temperatura exterior sea más baja.
Otra solución rápida es enfriar una botella de agua, envolverla en un paño y colocarla unos minutos cerca de los pies o junto a la cama antes de acostarse. También se puede refrescar la nuca, las muñecas o los tobillos con un paño húmedo, zonas donde se nota antes la bajada de temperatura.
El Doctor Felices también tiene otros trucos para “activar el aire acondicionado de tu cuerpo” sin tener que encender “el de verdad”. Aquí van algunos:
- Sumergir las muñecas en agua fría durante 30 segundos antes de acostarte
- Humedecer unos calcetines y meterlos en el congelador. Antes de acostarte sácalos y cubre tus tobillos con ellos, no te los pongas, o te despertarás con más calor que antes
- Meter la funda de la almohada en la nevera y ponerla antes de irte a dormir
- Ponerte una crema hidratante ligera por todo el cuerpo para tener más frescor
- Hacer la estrella de mar: dormir completamente estirado con los brazos y las piernas separados del cuerpo
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo ventilador de Lidl para la ola de calor: “En media hora ha bajado la temperatura de mi habitación 5°C"
- La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera
- Aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Alicante-Elche para atender a un pasajero con una urgencia médica
- La ola de calor en Alicante obliga a Sanidad a activar la alerta roja por temperaturas de 40ºC en estos 118 municipios
- Va a retirar su furgoneta del depósito de Orihuela Costa y le pillan con un cargamento de 2.000 artículos presuntamente falsificados valorados en casi 53.000 euros
- Detienen a dos trabajadores de una discoteca de Alicante por agresión sexual a una menor y a una joven
- Padres de un alumno de FP de Elche denuncian que repetirá curso por pasar meses sin profesor
- La Guardia Civil refuerza la seguridad en Tabarca para combatir las infracciones de motos náuticas y los fondeos ilegales