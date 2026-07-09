El doctor Felices rescata el ‘método egipcio’ para dormir fresco en plena ola de calor: “Es como dormir sobre un aire acondicionado”

La ola de calor está dejando noches “infernales” en nuestro país, donde los termómetros no llegan a bajar de los 30ºC. Tras varias alertas por temperaturas altas, las noches no lo son menos y dormir se puede convertir en un verdadero desafío.

Son muchas las personas a las que no les gusta dormir con el ventilador o el aire acondicionado puesto, ya que les reseca mucho la garganta o, incluso, se levantan con dolores articulares debido al flujo de aire frío.

Si tu casa acumula calor durante todo el día, cuando llega la noche se puede convertir en un verdadero horno. Así que antes de irte a dormir también sería bueno que la acondicionadoras convenientemente.

El ‘método egipcio’ para dormir fresco por la noche

Son muchos los trucos que circulan por internet y por las redes sociales para intentar dormir bien, fresquito, sin tener que recurrir a los diversos aparatos. Uno de los métodos que más se ha popularizado es el ‘método egipcio’, una técnica sencilla que consiste en utilizar una sábana o toalla ligeramente húmeda para bajar la sensación térmica del cuerpo.

La idea es muy simple: humedecer una sábana fina y usarla como cobertura ligera durante la noche. Al evaporarse el agua, se produce una sensación de frescor sobre la piel.

Así lo explica el médico José Manuel Felices, también conocido como Doctor Felices, en su cuenta de Instagram donde tiene más de medio millón de seguidores. “Pulverizamos agua fresca sobre nuestra sábana hasta que quede humedecida por completo. Así cuando el agua se evapore bajará unos grados la temperatura será como dormir sobre un aire acondicionado”.

Otros trucos para dormir mejor sin aire acondicionado

El ‘método egipcio’ puede ayudar, pero funciona mejor si se combina con otras medidas. Durante el día, lo más eficaz es impedir que el calor entre en casa: bajar persianas, cerrar ventanas en las horas centrales y ventilar solo a primera hora de la mañana o por la noche, cuando la temperatura exterior sea más baja.

Otra solución rápida es enfriar una botella de agua, envolverla en un paño y colocarla unos minutos cerca de los pies o junto a la cama antes de acostarse. También se puede refrescar la nuca, las muñecas o los tobillos con un paño húmedo, zonas donde se nota antes la bajada de temperatura.

El Doctor Felices también tiene otros trucos para “activar el aire acondicionado de tu cuerpo” sin tener que encender “el de verdad”. Aquí van algunos: