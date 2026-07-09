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Qué significa la señal S-32 y por qué es importante que la conozcas

Esta señal no es nueva y muchos conductores pueden no tener claro su significado

La señal S-32 de telepeaje

La señal S-32 de telepeaje / CHATGPT

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O. Casado

O. Casado

No, no se trata de una nueva señal, ni muchísimo menos. La S-32 es una de esas señales de tráfico que muchos conductores han visto alguna vez aunque no siempre recuerdan exactamente qué indica. 

La S-32 es una señal de indicación, por lo que se presenta con el formato habitual de este grupo: fondo azul y pictograma blanco. En este caso, el dibujo son tres líneas: una central que sigue recta y otras dos que se bifurcan a izquierda y derecha, respectivamente.

Según el Reglamento General de Circulación esta señal es la de telepeaje. En este sentido, “indica que el vehículo que circule por el carril o carriles así señalizados, además de por otros medios, puede efectuar el pago del peaje mediante el sistema de peaje dinámico o telepeaje, siempre que esté provisto del medio técnico que posibilite su uso”.

Es decir, no basta con entrar por ese carril: hay que contar con un sistema válido, como un dispositivo de telepeaje, para que el pago pueda realizarse correctamente.

La señal S-32 suele aparecer en autopistas, autovías de peaje, accesos a estaciones de peaje o carriles específicos de telepeaje. Puede estar situada antes de llegar a la zona de pago o directamente sobre el carril correspondiente, para que el conductor pueda colocarse con antelación.

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Aunque España ha eliminado peajes en varios corredores durante los últimos años, todavía existen autopistas, túneles, accesos o infraestructuras donde los sistemas de pago siguen vigentes. Además, el telepeaje continúa utilizándose en determinados tramos para agilizar el tráfico.

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