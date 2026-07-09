Dejar el ventilador encendido toda la noche durante un mes entero cuesta menos que un café del McDonald's

Dormir con el ventilador encendido se ha convertido en una de esas pequeñas decisiones domésticas que vuelven cada verano: ¿gasta mucho?, ¿se nota en la factura?, ¿merece la pena apagarlo para ahorrar? La respuesta, con la calculadora en la mano, es bastante clara: el consumo de un ventilador durante toda la noche suele ser bajo.

La cuenta que se ha viralizado en Instagram haciendo el cálculo parte de un ejemplo sencillo: un ventilador de pie de 50 vatios, encendido 8 horas cada noche durante los 31 días de julio. El resultado es un consumo mensual de 12,4 kWh. Si se toma como referencia un precio de 0,105 euros por kWh, el gasto sería de unos 1,30 euros al mes.

La fórmula para calcularlo

El cálculo no tiene demasiado misterio. Hay que convertir la potencia del aparato de vatios a kilovatios y multiplicarla por las horas de uso y por el precio de la electricidad.

En el ejemplo del vídeo:

50 W = 0,05 kW

0,05 kW x 8 horas x 31 días = 12,4 kWh

12,4 kWh x 0,105 euros = 1,30 euros al mes

La fórmula coincide con la que recomiendan fabricantes como Rowenta para estimar el gasto de un ventilador: potencia en kW, por horas de uso, por precio del kWh. La propia marca pone como ejemplo un ventilador de 50 W funcionando 8 horas al día y calcula un coste de 1,8 euros mensuales si se aplica una tarifa de 0,15 euros/kWh.

¿Y si la luz está más cara?

La cifra final depende del precio real que tenga cada usuario en su factura. Si en vez de 0,105 euros/kWh se usa una referencia de 0,15 euros/kWh, el gasto mensual subiría a 1,86 euros. Con 0,20 euros/kWh, serían 2,48 euros.

Incluso con una referencia más alta, el gasto sigue siendo reducido. Rowenta señala que un ventilador estándar de 60 W encendido 8 horas diarias puede rondar los 2,90 euros al mes con una tarifa de 0,20 euros/kWh.

Ventilador frente a aire acondicionado

La diferencia con el aire acondicionado es notable. Endesa sitúa el coste aproximado de un ventilador entre 0,01 y 0,03 euros por hora, mientras que el aire acondicionado puede moverse entre 0,20 y 0,60 euros por hora, según el equipo, la potencia, la temperatura elegida, el aislamiento de la vivienda y las condiciones exteriores.

En una comparativa mensual con 8 horas de uso diario, Endesa calcula que un ventilador de pie puede costar entre 2 y 5 euros al mes, frente a los 43 euros de un aire acondicionado de consumo bajo, 58 euros en un equipo medio y hasta 96-144 euros en aparatos de mayor consumo.

La trampa del “dormir fresquito”

El matiz importante está en la palabra fresquito. Un ventilador no enfría el aire como un aire acondicionado. Lo que hace es moverlo y mejorar la sensación térmica sobre la piel. Por eso puede aliviar mucho en noches moderadas, pero pierde eficacia cuando la habitación está demasiado caliente o hay mucha humedad.

Endesa recuerda que el ventilador no baja la temperatura real de la estancia y que, a partir de 27 o 28 grados en el interior, su eficacia disminuye de forma notable. En esos casos, el aire acondicionado resulta más eficaz para mantener el confort.

Los comentarios: “Eso no es perder dinero, es invertir en sueño”

El vídeo ha generado cientos de reacciones en Instagram. Muchos usuarios han celebrado el bajo coste del ventilador, pero otros han criticado la idea de hablar de “dinero perdido” cuando se trata de dormir mejor. “No se pierde dinero, se invierte en calidad de sueño”, resume uno de los comentarios más apoyados.

También se repite una objeción muy veraniega: en zonas como Alicante, Córdoba, Sevilla o Barcelona durante noches muy cálidas, el ventilador puede quedarse corto porque solo mueve aire caliente. Varios usuarios defienden directamente el aire acondicionado como una cuestión de descanso y salud, aunque suponga pagar más.

Cuánto cuesta realmente dormir con ventilador

La conclusión es sencilla: dejar un ventilador encendido toda la noche durante un mes suele costar entre poco más de un euro y menos de tres euros, según la potencia del aparato y el precio de la electricidad.

La cuenta viral, por tanto, es razonable como estimación básica. Eso sí, con dos matices: cada factura tiene precios, impuestos y condiciones distintas, y un ventilador no sustituye siempre al aire acondicionado. Si la habitación está a 30 grados, no enfría; solo hace más soportable el calor.

Para muchas noches, puede ser el euro mejor gastado del mes. Para otras, especialmente en plena ola de calor, quizá no baste con mover el aire.