Juanjo Ebenezer, mecánico: “Lo ideal es arrancar el coche y después de 30 segundos poner el aire acondicionado”

Cuándo poner y quitar el aire acondicionado (o no tocarlo) sigue siendo una de las grandes incógnitas para muchos conductores. ¿Qué es lo mejor? Pues el mecánico Juan José Ebenezer resuelve la duda en su cuenta de Instagram, en la que casi tiene 200.000 seguidores.

En una primera publicación explicaba la importancia de apagar el aire acondicionado antes de apagar el motor del coche. Pero ojo, lo que hay que desconectar es el botón A/C, que es el que apaga el compresor, y dejar que el ventilador siga funcionando. De esta forma, el aire sigue circulando por el sistema pero no está produciendo frío. Ebenezer explica que ese flujo ayuda a secar parte de la humedad que queda en el evaporador antes de detener el vehículo por completo.

Cuando el coche está apagado

Pero y ¿cuándo encendemos el coche? Pues exactamente lo mismo: el mecánico recomienda que no esté conectado. “El aire acondicionado se nota más porque lo tienes puesto a la velocidad del ventilador y cuando pones el contacto ya directamente está trayendo un consumo de carga y cuando tira a arrancar tiene que parar esa carga y automáticamente le vas a meter otra carga más, que es el compresor funcionando, cosa que no le beneficia absolutamente nada”, detalla.

En este sentido, relata que “lo ideal es que arranques el coche y que 30 ó 40 segundos después, cuando vayas a iniciar la marcha, pongas el aire acondicionado, o apenas unos 5 segundos, pero dale tiempo a que arranque, lubrique y luego ya lo pones”.