Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Renovación Carlos BañoOla de calorImputado antidisturbios profesoraInstrucciones curso 26/27Fiscalía absolución Begoña GómezEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Tragedia Almería

El alcalde de Garrucha sobre el incendio de Almería: "Lo que vi ayer no lo había visto nunca, era el mismísimo infierno"

En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja once muertos

El incendio en Los Gallardos visto desde el Puerto de Garrucha.

El incendio en Los Gallardos visto desde el Puerto de Garrucha. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Susana Sorní

Sevilla

El alcalde de Garrucha (Almería), Álvaro Ramos, conoce perfectamente la zona almeriense que devoran las llamas con virulencia en un trágico incendio que ha costado ya la vida a once personas. Ramos es, además de alcalde, agente forestal de profesión y ha llevado Sierra Cabrera durante muchos años. "He estado en muchísimos incendios, en dos de ellos ardió Sierra Cabrera en Turre y Mojácar entera y lo que yo vi ayer no lo he visto en mi vida. Era el mismísimo infierno", ha declarado el alcalde en una entrevista en los micrófonos de Canal Sur Radio.

Ramos conoce de primera mano las dificultades para actuar en Sierra Cabrera. "Hay muchísimos diseminados, muchas casas aisladas, pequeñas barriadas con acceso a través de cauces de ríos, ramblas, caminos de difícil tránsito, barrancos que se convierten en ratoneras…", relató el alcalde de Garrucha.

"Lo que yo vi ayer no lo he visto en mi vida, era el mismísimo infierno", sostuvo este agente forestal. "Había un flanco de al menos 25 kilómetros de distancia. Eso era imposible de apagar ni con aviones y de noche ha corrido mucho", explicó.

"Sabes quién vive ahí y duele"

Visiblemente afectado Ramos relató como veía correr las llamas. "Sabes como es el terreno. Sabes por dónde va pasando. Sabes qué personas viven en esas casas y duele", narró conmovido.

En Garrucha está ubicado el cuartel de la Guardia Civil donde los familiares deben ir a denunciar los desaparecidos. Hay 23 personas no localizadas. En este municipio, como en otros cercanos al fuego de Bédar y Los Gallardos como Antas, Turre o Mojácar, se han habilitado espacios para acoger a las personas desalojadas. Todas las localidades están colaborando.

Noticias relacionadas

En el pabellón de Garrucha llegaron a estar acogidas unas 70 personas, que se han rebajado a unas 50 porque muchos se han podido ir con familiares. “La mayoría de los que quedan son residentes anglosajones que vivían en bungalows en el camping de Los Gallardos, evacuado por la Policía de Garrucha”, explicó su alcalde.

Fuente: El Correo de Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esta ruta de senderismo está en Alicante y tiene de todo: río, bosque, molinos y hasta un tobogán de piedra natural
  2. Cazado el responsable de los vertidos fecales a la playa de l'Almadrava de El Campello
  3. Cuatro detenidos en Alicante y San Vicente tras perseguir a un coche cargado de armas de guerra desde Elche hasta Murcia
  4. La Guardia Civil refuerza la seguridad en Tabarca para combatir las infracciones de motos náuticas y los fondeos ilegales
  5. El nuevo ventilador de Lidl para la ola de calor: “En media hora ha bajado la temperatura de mi habitación 5°C"
  6. Va a retirar su furgoneta del depósito de Orihuela Costa y le pillan con un cargamento de 2.000 artículos presuntamente falsificados valorados en casi 53.000 euros
  7. Alcoy propone mantener los Moros y Cristianos en fin de semana tras el rechazo a volver a las fechas tradicionales en 2027
  8. Un vehículo incendiado provoca tres kilómetros de retenciones en la AP-7 en El Campello

La nota que se encuentra una furgoneta mal aparcada en Alicante: “Practica coloreando la tortuga”

La nota que se encuentra una furgoneta mal aparcada en Alicante: “Practica coloreando la tortuga”

Calma tensa entre Irán y EEUU tras varios días de bombardeos a gran escala y con la tregua en el aire

Calma tensa entre Irán y EEUU tras varios días de bombardeos a gran escala y con la tregua en el aire

Pegasus amplía a un vuelo diario su ruta entre Alicante y Estambul apenas tres meses después de estrenarla

Pegasus amplía a un vuelo diario su ruta entre Alicante y Estambul apenas tres meses después de estrenarla

No pierdas tiempo: estos cuatro juegos de pago para Android son gratuitos por tiempo limitado

No pierdas tiempo: estos cuatro juegos de pago para Android son gratuitos por tiempo limitado

Llega a Lidl el ventilador que el 96 % de los clientes recomienda y que está agotado en su web: “Buena relación calidad precio y el ruido no es molesto”

Llega a Lidl el ventilador que el 96 % de los clientes recomienda y que está agotado en su web: “Buena relación calidad precio y el ruido no es molesto”

'Vox recriminó a Moreno Bonilla que se apropiara del programa íntegro de la ultraderecha', por Matías Vallés

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Los gatos atigrados suelen ser más familiares y dependientes”

Cómo hacer un enraizante natural con lentejas para que tus esquejes echen raíces más rápido

Cómo hacer un enraizante natural con lentejas para que tus esquejes echen raíces más rápido
Tracking Pixel Contents