Una despedida de soltera de polacas acaba con gritos, escupitajos, insultos y cinco pasajeras fuera del avión

Una despedida de soltera terminó antes incluso de despegar después de que cinco pasajeras polacas fueran expulsadas de un avión en el aeropuerto de Breslavia-Strachowice. El vuelo tenía como destino Zadar, en Croacia, y no Alicante, como se afirmó inicialmente en algunas publicaciones que difundieron las imágenes en las redes sociales.

Los vídeos, grabados desde distintos puntos de la cabina, muestran una fuerte discusión entre varias mujeres, con gritos, insultos y reproches en polaco. El incidente obligó a intervenir a los agentes de la Guardia Fronteriza y terminó con las cinco integrantes del grupo fuera del aparato.

Según la información difundida por medios polacos a partir de la versión de las autoridades, las pasajeras alteraron el orden, discutieron con otros viajeros y no obedecieron las instrucciones de la tripulación. Tres de las cinco dieron positivo en las pruebas de alcoholemia, todas fueron sancionadas y el comandante decidió retirarlas de la lista de pasajeros, por lo que no pudieron continuar el viaje.

“Lárgate de este avión”

Las imágenes recogen el momento de mayor tensión dentro de la cabina. “Lárgate de este avión”, repite una de las mujeres en varias ocasiones, junto a insultos extremadamente vulgares.

También se escucha una referencia a la despedida de soltera, que una de las implicadas acusa a otra de haber arruinado. La frase puede traducirse aproximadamente como: “Me acabas de joder la despedida de soltera”.

En otro fragmento, una joven acusa a otra de haberle quitado algo a una amiga. El audio resulta confuso y las transcripciones compartidas en las redes no permiten determinar con seguridad a qué se refería.

Un supuesto escupitajo durante la disputa

La información publicada en Polonia apunta a que la tripulación pretendía hacer bajar inicialmente a la pasajera que mostraba una actitud más agresiva, identificada por algunos medios como la futura novia.

Al abandonar la cabina, la joven habría escupido a otra pasajera con la que se había enfrentado. Este detalle procede de las informaciones periodísticas y de la interpretación de los vídeos, pero no forma parte de los datos oficialmente confirmados sobre la intervención.

Tampoco se conoce con certeza qué provocó la pelea. Algunas frases del vídeo han alimentado las especulaciones sobre un conflicto personal dentro del grupo, aunque no existe una versión completa de las protagonistas que permita reconstruir el origen del enfrentamiento.

Aplausos cuando abandonan el avión

Una segunda grabación muestra el desenlace del incidente. Las pasajeras abandonan el avión acompañadas por los agentes mientras parte del pasaje comienza a aplaudir.

La reacción también ha generado debate. Algunos usuarios interpretan los aplausos como una muestra de alivio porque el vuelo, que se retrasó media hora, podría continuar, mientras otros los consideran innecesarios o humillantes.

“Habéis tenido una serie estupenda en el avión”, bromea uno de los comentarios. “He visto ya la escena desde diez perspectivas distintas”, señala otro. Las peticiones de una explicación completa o story time se repiten en las publicaciones.

Cinco pasajeras sancionadas

La intervención ocurrió el 9 de julio en el aeropuerto de Breslavia. De acuerdo con la versión difundida por los medios polacos, los agentes acudieron al avión después de que la tripulación alertara del comportamiento del grupo.

Las cinco mujeres fueron desalojadas, sancionadas y excluidas del vuelo por decisión del comandante. Las pruebas practicadas confirmaron que tres habían consumido alcohol.

El episodio terminó así con la despedida de soltera interrumpida antes del despegue y con el resto de viajeros esperando en sus asientos a que finalizara la intervención.

El vídeo no fue grabado en un vuelo a Alicante

Parte de la confusión surgió por una publicación en X que acompañó las imágenes con la frase en polaco “Las polacas vuelan a Alicante”. El mensaje acumuló decenas de miles de visualizaciones y provocó numerosos comentarios que dieron por hecho que la Costa Blanca era el destino del grupo.

Sin embargo, las informaciones publicadas en Polonia sitúan el incidente en un avión que debía cubrir la ruta entre Breslavia y Zadar. La referencia a Alicante era, por tanto, incorrecta.

La escena sí se convirtió en uno de los vídeos más comentados del día, con versiones grabadas desde diferentes filas, bromas, peticiones de contexto y también numerosos mensajes misóginos y vejatorios contra las protagonistas.

El vídeo ha provocado una oleada de comentarios, desde quienes muestran vergüenza por el comportamiento hasta quienes convierten el incidente en una sucesión de bromas y memes.

Lo único claro es que una celebración que debía continuar en Croacia terminó convirtiéndose en un espectáculo dentro de la cabina. El motivo exacto de la pelea sigue siendo una incógnita, pero las imágenes ya circulan por internet como uno de los episodios más comentados del día.