Por qué se dice “en olor de multitudes” aunque a muchos les suene raro

Pocas expresiones provocan tantas dudas como “en olor de multitudes”. A muchos hablantes les suena extraña, incluso cómica, porque tomada al pie de la letra parece hablar del olor físico de una multitud. Por eso se ha extendido la corrección espontánea “en loor de multitudes”, aparentemente más lógica, ya que loor significa alabanza.

Sin embargo, la forma recomendada es “en olor de multitud” o “en olor de multitudes”. Así lo recoge la FundéuRAE, que recuerda que esta es la expresión adecuada para indicar que alguien es recibido o admirado por muchas personas.

Viene de “en olor de santidad”

El origen está en una expresión mucho más antigua: “en olor de santidad”. En ese caso, olor no se usa con sentido literal, sino metafórico. En textos religiosos y clásicos, una virtud podía entenderse como algo que se “exhala”, como si la fama de santidad desprendiera un aroma reconocible.

A partir de ese modelo surgió “en olor de multitud”, con el sentido de estar rodeado, envuelto o acompañado por la admiración de mucha gente. El Diccionario panhispánico de dudas explica que la locución es relativamente reciente y que nació precisamente por analogía con construcciones como “en olor de santidad”.

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Por qué no es “en loor de multitudes”

La confusión es comprensible. Loor significa elogio o alabanza, de modo que “en loor de multitudes” parece encajar cuando se habla de alguien aclamado. Pero la RAE considera ese uso una ultracorrección: un intento de corregir algo que suena raro, pero que en realidad ya era correcto.

La construcción “en loor de” existe, pero se usa con el destinatario de la alabanza: se puede decir, por ejemplo, “un discurso en loor de Cervantes”. No funciona igual con “multitudes”, porque ahí las multitudes no son lo alabado, sino quienes aclaman.

Qué significa exactamente

Decir que alguien llega “en olor de multitudes” significa que lo hace entre el entusiasmo, la admiración o el recibimiento masivo de mucha gente. Se aplica a políticos, artistas, deportistas, toreros, escritores o cualquier personaje recibido con expectación pública.

La frase no habla del olor real de nadie. Habla de una especie de atmósfera colectiva: la persona aparece rodeada de fervor popular, como envuelta por el ambiente de la multitud.

Una expresión rara, pero correcta

El problema de “en olor de multitudes” es que suena antigua y visualmente desconcertante. Pero precisamente por eso ha sobrevivido: tiene una fuerza expresiva que no tienen fórmulas más planas como “entre aplausos” o “ante una multitud”.

Así que, aunque parezca una broma, lo correcto es decir que alguien fue recibido en olor de multitud o en olor de multitudes. El “loor”, por tentador que resulte, mejor dejarlo para los homenajes.