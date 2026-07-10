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El incendio de Los Gallardos, en Almería, es ya el tercer incendio forestal con más víctimas mortales de la historia de España

El fuego en Los Gallardos, que ya ha arrasado más de 3.000 hectáreas, se consolida como el incendio forestal más mortífero del siglo en el país con 12 fallecidos

GARRUCHA (ALMERÍA), 10/07/2026.- Vista de las llamas tomadas ayer desde la localidad almeriense de Garrucha. La Guardia Civil ha iniciado actuaciones para esclarecer el origen del incendio mortal de Los Gallardos (Almería) y baraja la hipótesis de que estuviera en un cable eléctrico, según han informado fuentes del instituto armado, que colabora con las diligencias judiciales derivadas de esta emergencia EFE/ Magdalena Rubio Díaz

GARRUCHA (ALMERÍA), 10/07/2026.- Vista de las llamas tomadas ayer desde la localidad almeriense de Garrucha. La Guardia Civil ha iniciado actuaciones para esclarecer el origen del incendio mortal de Los Gallardos (Almería) y baraja la hipótesis de que estuviera en un cable eléctrico, según han informado fuentes del instituto armado, que colabora con las diligencias judiciales derivadas de esta emergencia EFE/ Magdalena Rubio Díaz / Magdalena Rubio Díaz / EFE

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Victoria Flores

12 personas fallecidas. Ese es el último dato de víctimas mortales que han anunciado las autoridades en el incendio de Los Gallardos, donde se han rescatado también a ocho heridos, cuatro de ellos graves. Por el momento, los servicios de emergencia buscan a otras 23 personas no localizadas en los distintos núcleos poblacionales del término municipal de Bédar. El fuego ha arrasado ya con más de 3.000 hectáreas.

En menos de 24 horas, la cifra de fallecidos lo sitúa ya como el incendio forestal más mortífero de este siglo en nuestro país. La virulencia de las llamas, que se han visto avivadas en las últimas horas, lo sitúan ya como el tercer fuego con más víctimas mortales de la historia de España.

Los fallecidos en Almería son cuatro personas que viajaban en su coche y los servicios de emergencia creen que son británicos porque el volante del vehículo estaba en la derecha. Además, un grupo de nueve personas salieron de Bédar a pie en lugar de confinarse como habían pedido las autoridades siete de ellos, entre las que se encuentra un español, fueron cercados por las llamas y solo dos pudieron escapar.

Los incendios con más víctimas mortales

El incendio registrado que más víctimas causó fue el de Lloret de Mar, el 7 de agosto de 1979. Las llamas comenzaron en tres puntos distintos de forma prácticamente simultánea y arrasó con más de 1.000 hectáreas en una zona tradicional de veraneo de la Costa Brava. El fuego terminó con la vida de 22 personas, la mayoría familias que se vieron sorprendidas por las llamas debido al viento y fallecieron por asfixia.

El 11 de septiembre de 1984 las llamas se hicieron también con La Gomera, donde murieron 20 personas. Aunque el fuego comenzó como un pequeño conato, de nuevo, un cambio en las rachas de viento sorprendió a las víctimas. Cuando el incendio se creía controlado y las autoridades fueron a verlo, el cambio meteorológico acabó con ellos sin tiempo de reacción, solo salvaron la vida los que mejor conocían la carretera.

En Andalucía, hasta el de Los Gallardos, el incendio más trágico se produjo en la Sierra de Grazalema fue en el 7 de septiembre de 1992. Los fuertes vientos y la sequedad del terreno permitió su rápida propagación. Cinco agentes del Infoca fallecieron en el municipio gaditano que luchaban contra las llamas. Este incendio forestal marcó un antes y después en la gestión de las llamas en la comunidad autónoma.

Los mayores incendios de Andalucía

Desde Grazalema, Andalucía ha vivido numerosos incendios de gran magnitud, pero nunca con tantas víctimas. El peor que se recuerda es el de Minas de Riotinto, en Huelva. Tuvo lugar en el julio de 2004 y se quemaron un total de 35.000 hectáreas, fue uno de los mayores desastres ecológicos registrados en Andalucía y uno de los incendios más extensos de la historia reciente de España. El fuego provocó además la muerte de dos personas.

El segundo más grave se declaró en Almonaster la Real en 2020 y tuvo 15.279 hectáreas calcinadas. Fue el mayor de ese año en España y contó con el desalojo de miles de vecinos de aldeas pertenecientes al municipio. Dañó extensas masas de dehesa, monte mediterráneo, alcornocales y eucaliptales, además de afectar hábitats de elevado valor ecológico y áreas de nidificación de especies amenazadas como la cigüeña negra.

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En Quesada, en 2015, ardieron más de 10.000 hectáreas. Además, se vieron afectados los municipios de Huesa y otras zonas limítrofes próximas al Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Las llamas destruyeron extensas masas de pinar, matorral mediterráneo y áreas de elevado valor ecológico, además de dañar olivares, pastos y explotaciones ganaderas, dejando sin recursos de pastoreo a miles de cabezas de ganado.

Fuente: El Correo de Andalucía

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