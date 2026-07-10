Llega a Lidl el ventilador que el 96 % de los clientes recomienda y que está agotado en su web: “Buena relación calidad precio y el ruido no es molesto”

Si estos días has estado sufriendo amargamente la ola de calor, no te confíes, porque ya se habla de que una cuarta acecha la península. Si has pensado que el calor que hemos vivido estos días no se iba a repetir con esa intensidad, estás equivocado, así que hay que estar preparado.

Si estás buscando un sistema de refrigeración para tu casa económico, en Lidl ponen hoy a la venta en sus tiendas físicas su ventilador de torre más famoso. Este modelo está agotado desde hace días en su página web pero a partir de este viernes podrás comprarlo en sus establecimientos.

Este pequeño electrodoméstico de la marca Tronic ocupa poco espacio, tiene oscilación, temporizador y cuesta 19,99 euros. Según la ficha de Lidl, este ventilador de torre tiene una potencia de 50 W, una altura de 79 centímetros, tres velocidades, oscilación activable de 80 grados y un temporizador de 120 minutos con desconexión automática. Además, incluye pies antideslizantes, asa de transporte y un cable de 180 centímetros.

La principal diferencia de este modelo está en el formato. Al ser un ventilador de torre, no tiene la estructura clásica de un ventilador de pie con aspas grandes y cabezal redondo. Su diseño vertical y estrecho permite colocarlo junto al sofá, en una esquina del dormitorio, al lado del escritorio o en un pasillo sin que ocupe demasiado.

Este modelo puede ser especialmente útil en dormitorios, salones pequeños, oficinas en casa o habitaciones juveniles. La torre ocupa menos que un ventilador de pie tradicional y resulta más discreta visualmente. Además, el asa de transporte facilita moverlo de una estancia a otra según la hora del día.

El ventilador de torre de Lidl / Lidl

Opiniones de los clientes de Lidl

En la web de Lidl se recopilan las opiniones sobre todos sus productos, lo que puede ser un buen indicativo para hacernos una idea de este ventilador. Así, tiene una valoración de 4,7 sobre 5 con un total de 172 opiniones. El 96 % de las personas que lo han comprado lo recomiendan y el 82 % le da una calificación de cinco estrellas.

Entre las cosas que más destacan del producto es su excelente relación calidad - precio. “Me ha sorprendido que con el mínimo de potencia, a un par de metros de distancia, sea suficiente para refrescarme. Además, no genera un ruido molesto, tiene programación temporal para apagarse y un giro de 180 grados prácticamente”, “Ventilador silencioso, con tres velocidades, una excelente calidad precio”, o “Funcionamiento silencioso y buena circulación de aire... Calidad de construcción mejorada. El soporte ahora se puede atornillar”, son algunas de las opciones de los clientes de Lidl.