Necesitamos más para llegar más lejos

«Sobre todo infraestructuras», dijo ayer Santiago Carbó, director general de Estudios y Proyectos de Ineca en la celebración de su asamblea anual. ¡Y que nos lo creamos como provincia diversificada y con un ecosistema maravilloso que tenemos para vivir y trabajar! Los datos no mienten y nos enseñan lo que somos y lo que podríamos ser... Esas fueron las primeras conclusiones que nos llegaron a los numerosísimos empresarios, directivos y ejecutivos que acudimos a la llamada de Ineca.

Y luego llegaron Francisco Uría, director general del Instituto español de Banca y Finanzas y Francisco García-Almenta, general de brigada en la reserva y exjefe del MOE para hablarnos de geoestrategia y geopolítica en una mesa redonda. Chascarrillos: Me encontré con Pancho (Paco Uría dijo en su saludo inicial que él hizo la mili y que era incapaz de llamar Pancho a un general… ¡por si todavía le podía caer un arresto!) saludando a unos y a otros, y como intentamos sacarle algo de lo que iba a decir en la mesa redonda, nos sugirió que nos fuésemos construyendo un refugio nuclear… ¡Menos mal que nos lo tomamos a broma, que ya estábamos algunos buscando encofrador para ver si podíamos hacer algo en el sótano de casa!

Francisco Uría y Pancho García Almenta protagonizaron la mesa redonda sobre geoestrategia / INECA

La primera pregunta que fueron respondiendo entre los dos ponentes: ¿Estamos en el fin de la globalización? No, pero es diferente. Antes buscábamos eficacia y ahora seguridad de suministro y eso lo cambia todo. ¿Está Europa preparada para lo que se le viene encima? No, no son optimistas ninguno de los dos. Ni está adaptada, ni tiene rapidez para los cambios.

Menos mal que estábamos todos concentrados en las respuestas, porque empezó un revoleo que no paraba. Sale de la sala el presidente de Ineca, Alfredo Millá. Entra con el alcalde de Alicante, Luis Barcala (el más fresquito, en mangas de camisa), con el alcalde de Elche, Pablo Ruz. Acceden la consellera de Justicia, Nuria Martínez, y el de Infraestructuras, Vicente Martínez. Impertérritos Paco y Pancho sin perder comba de sus palabras y con el auditorio entregado. Susana de Juan, responsable de comunicación, como pollo sin cabeza (qué gran trabajo, amiga). Vuelve a salir Alfredo y entra con Toni Pérez, presidente de la Diputación. Al rato salen todos ellos y regresan con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Todo lo que estoy contando con el revuelo de jefes de gabinete con la imprescindible carpeta en la mano, asesores con el móvil colgado al cuello y otros acompañando a los acompañantes. Que se agradece el desembarco de tanto político para escuchar lo que se tenía que decir, ¡pero durante un rato, la sala parecía el camarote de los hermanos Marx!

Alfredo Millá, presidente de INECA hablando de la infrafinanciación de la provincia de Alicante / INECA

Volvemos a los ponentes. Paco explicando que en occidente tenemos un problema de cortoplacismo y un déficit de productividad. Pancho que España debería explotar que Rusia está muy lejos y que tenemos a Francia, potencia nuclear en medio, para traer aquí la industria militar. Y cuando termina, va y pregunta, ¿qué, os habéis quedado más tranquilos? Vuelvo a la idea del encofrador…

Y para concluir la jornada, Alfredo Millá recordó las cifras y datos de la infrafinanciación que sufre la provincia de Alicante a lo que el president contestó que «la realidad no se puede negar, así que esas cifras hay que corregirlas porque no hemos recibido (en Alicante, se entiende), lo que merecemos. Y Alicante no puede seguir esperando. Necesita más para llegar mucho más lejos». Pues ya está todo dicho.

Intuición artística

No es una galería al uso. Claroa Gallery, que acaba de abrir sus puertas en Sant Joan ha nacido de una manera inesperada, con algo de intuición y sin saber qué le va a deparar el futuro. Es un proyecto personal del artista Alfonso Sánchez (de formación, biólogo) que, después de vender su empresa, Planeta Huerto a Carrefour, decidió dedicarse a lo que era su pasión, la pintura. Y junto a su mujer, Alicia Jiménez, montó un estudio y de ahí pensaron que por qué no abrir una galería y, de paso, representar a unos artistas.

Y decidieron hacer el tema a lo grande. Para empezar, contactaron con Óscar García, director de la Feria de Arte Contemporáneo JUSTMAD para que fuera el comisario de la primera exposición. Y así nació «Intuición, forma y presencia», en la que participan Paula Blanco, Ángel Celada, María Cobas, Stefan Heyer, Kribi Heral, Alejandro Pastor, Juan Carlos Rayas y Ana Rod, los primeros artistas que va a representar esta galería. Un proyecto así llamó la atención de artistas como Aurelio Ayela, Ana Pastor, David Delgado, Luis Zaragoza, Yulia Harina, Pepe Pétalo, Perceval Graells, Andrew Weber, que no quisieron perderse esta inauguración a ver qué se cocía.

Alfonso Sánchez charlando con el artista Alejandro Pastor. / INFORMACIÓN

Claroa es el acrónimo del nombre de las hijas del matrimonio, Claudia, Rocío y Aitana y la casualidad hizo que la galería se encuentre en la calle de la filósofa María Zambrano, que proponía conocer la realidad a través de la intuición, la emoción, la memoria y la razón… ¡Qué casualidades tiene la vida!

Muchos amigos acompañaron a Alfonso y Alicia en esta novedosa iniciativa como Sara Navarro, diseñadora de calzado; Juan Antonio Ribera, de ATHENEA; el sumiller Jesús Villena, la doctora Marisa Navarro, los interioristas Ángel Cremades, Beatriz Vidal y Cristina Estañ; el gerente de Quo Real Estate, Francisco Sánchez; la presidenta de la Asociación de Artistas Alicantinos, Loles Guardiola, Raquel Alcaraz, Cristina Moreno o José Francisco Martínez.

Adiós a Apci

Ha estado funcionando diez años, en los que ha atendido a más de mil personas, entre usuarios y familiares. No es muy conocida, pero Apci (Asociación Promoción Cultura Inclusiva), con sede en el barrio de Los Ángeles, ha sido el hogar, el refugio, el motivo por el que levantarse por las mañanas para personas con problemas de salud mental. Un espacio en el que han encontrado una familia, una mano amiga, alguien que les escuchaba y les hacía la vida un poco más llevadera. Liderada por el psiquiatra Salvador Porras y por el diácono Francisco Javier Santos, acaban de anunciar que tienen que disolverla. ¿Motivo? El de siempre, el dinero.

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Asamblea de Apci en la que se ha dado a conocer su disolución. / INFORMACIÓN

En un momento en el que cada vez estamos más preocupados por los problemas de depresión, suicidios, adicciones, ansiedad… que tenga que cerrar Apci es una malísima noticia. Conozco su dedicación, su trabajo, su esfuerzo, su generosidad y solo pienso en los que se van a ver huérfanos de ayuda. Hoy cierro esta página llena de tristeza porque vi en directo las caras de los usuarios de no entender nada cuando conocieron la noticia… ¡Yo tampoco entiendo nada!