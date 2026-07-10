Qué hacer al volante si te encuentras un incendio forestal en la carretera

Encontrarse con un incendio forestal mientras se circula por carretera, como ha ocurrido en la tragedia de Los Gallardos (Almería), puede convertirse en una situación de enorme peligro en cuestión de segundos. El fuego, el humo y la falta de visibilidad pueden bloquear la vía y hacer imposible continuar con seguridad.

La recomendación principal de la Dirección General de Tráfico (DGT) es clara: nunca hay que intentar atravesar el incendio si las llamas ya han alcanzado el otro lado de la carretera. En ese caso, lo más seguro es dar la vuelta en cuanto sea posible y llamar al 112 para informar de la situación.

No seguir avanzando hacia el fuego

Aunque la carretera parezca transitable, el comportamiento del incendio puede cambiar con rapidez. El viento puede empujar las llamas hacia la calzada, el humo puede reducir la visibilidad y la temperatura puede aumentar de forma repentina.

Por eso, no conviene confiar en que todavía queda espacio para pasar. Si el fuego ya cruza la carretera o amenaza con hacerlo, hay que retroceder y alejarse de la zona.

Qué hacer si el vehículo queda bloqueado

Si el conductor ya no puede avanzar ni regresar, debe llamar inmediatamente al 112 y comunicar su ubicación con la mayor precisión posible.

En una situación así, es muy probable que intentar encontrar una salida por cuenta propia aumente el riesgo. Lo más importante es seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y evitar maniobras improvisadas.

La información que debes facilitar

Al contactar con el 112 conviene indicar:

La carretera por la que se circula.

El punto kilométrico o la ubicación aproximada.

El sentido de la marcha.

Si el fuego ha alcanzado la calzada.

Si hay otros vehículos atrapados.

Si existen personas heridas o con dificultades para respirar.

Mantener la calma y actuar con rapidez

Ante un incendio forestal, cada minuto cuenta. Mantener la calma, no acercarse a las llamas y avisar cuanto antes puede evitar que una situación peligrosa termine en tragedia.

La regla básica es sencilla: si el fuego cruza la carretera, no lo atravieses; da la vuelta y llama al 112.