Carme, voluntaria de 89 años: "La persona mayor nunca debe perder el ánimo de crecer"

Carme no es de las que se conforman. Y su vivencia lo atestigua. Tras sufrir varias crisis de ansiedad, conoció a la doctora Mónica Santagata. A raíz de este encuentro, y tras obtener el alta decidió ser voluntaria, en el marco del programa de Santagata en el centro de salud mental de Nou Barris, en Barcelona.

"Soy muy inquieta, llevo un voluntariado activo, y mi criterio es que la persona mayor nunca pierda el ánimo de crecer como persona". Y su voluntariado tiene que ver con su conocimiento profesional relacionado con la informática. Desde hace más de siete años ayuda a otras mujeres mayores a usar mejor el móvil y el ordenador, sacarle más partido a las aplicaciones.

Son ayudas personalizadas. "No soy ninguna experta que ha trabajado con informática, pero nada más", aclara, modesta. Empezó con los cursos a grupos de diez o doce personas y con los años ha comprobado que no se aprende tanto en grupo. Ahora da citas, como el médico. Durante una media hora les enseña lo que ellas quieren aprender. "Me lo paso muy bien -detalla Carme-y las alumnas también, mi ilusión es trabajar con personas mayores porque puedo entender la problemática de una persona mayor".

Y quiere poner en valor que el objetivo es que las personas mayores aprendan por si mismas sin la ayuda de sus hijos. "Hay personas de 60 años que no saben usar el móvil", subraya. Y se queja de que la tecnología no se adapta a las personas mayores, como la aplicación La meva salut.

A mi edad, todavía tengo que aprender mucho de la vida, de las personas, de las compañeras del taller

Carme vive sola pero diferencia dos conceptos distintos: "Una cosa es sentirse solo y la otra es estar solo; yo estoy sola y no me siento nunca sola". Sí, tiene momentos de soledad, como tiene momentos de alegría o tristeza. Esto es así por su manera de entender la vida de forma activa.

Hay personas que tienen hijos pero es como si no los tuvieran

"Hay que vivir el presente, no vivir de recuerdos pasados, ni futuros", propone. Y si premisa es: "a mi edad, todavía tengo que aprender mucho de la vida, de las personas, de las compañeras del taller". O sea: "pura actividad, y mientras hay vida hay esperanza".

Sin hijos, apañarse de otro modo

Carme admite que vivir sola y sin hijos tiene sus handicaps, por ejemplo al sufrir una enfermedad. "Este problema lo he vivido, pero la vida te lleva a resolverlo de otras maneras, no puedes confiar en la idea de que si tienes hijos tienes la hija resuelta: hay personas que tienen hijos pero es como si no los tuvieran, y los que no los tenemos, nos hemos apañado de otro modo". ¿De qué modo? En el caso de Carme, en el de buscar siempre, ser activa y no focalizarse "en la familia de sangre".

Carme, durante un ingreso tras una intervención, pedía tomar decisiones porque los profesionales esperaban a que apareciera un familiar con quién hablar, como si ser anciana fuera sinónimo de no poder decidir por sí misma. No le explicaban nada y tomaban decisiones por ella, como por ejemplo buscar un centro sociosanitario. Hasta que ella decidió que su voz fuera escuchada. Tenía ganas de irse a su casa, nada de sociosanitarios. La responsable del centro la riñó por decidirlo. "Yo tomé decisiones porque sabía que saldría peor de lo que había entrado".

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La vulnerabilidad como un poder

Santagata explica que "la percepción de vulnerabilidad y el poder de la vulnerabilidad" deben ser tenidos en cuenta. "La idea de que no tener la misma fuerza, de necesitar un bastón o caerse frecuentemente, o no ver o escuchar bien... hace menos valiosa a la persona... no tiene nada que ver con la realidad". La psiquiatra subraya que las personas mayores no son menos que los demás, sino que son diferentes "y tienen la necesidad de armar una estrategia de ayuda, lo cual las hace con más necesidades de ayuda y colaboración, pero distinto no es menos".