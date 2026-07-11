Consejos
La Guardia Civil avisa del peligro de llevar mal el equipaje en el coche: "En un frenazo se convierte en un misil"
Un vídeo difundido en redes sociales recuerda cómo colocar correctamente las maletas para evitar que la carga salga despedida y aumente el riesgo de accidente
Con la llegada de los desplazamientos por vacaciones, la Guardia Civil ha lanzado un nuevo mensaje de seguridad vial para recordar la importancia de colocar correctamente el equipaje en el vehículo. A través de un vídeo publicado en redes sociales, los agentes advierten de que una maleta mal colocada puede convertirse en un grave peligro en caso de frenazo o accidente.
"Todos con cinturón, pero ¿tu maleta viaja segura?"
Uno de los avisos más llamativos del vídeo es que la carga del maletero puede llegar a pesar hasta 40 veces más durante un frenazo brusco, por lo que cualquier objeto suelto puede salir despedido con gran violencia.
"Vamos, se convierte en un misil", resume la Guardia Civil para explicar el peligro que supone no asegurar correctamente el equipaje.
Por ello, los agentes recomiendan colocar los objetos más pesados en la parte inferior del maletero, distribuir bien la carga y utilizar los amarres o sistemas de sujeción cuando el vehículo los incorpore.
Cuidado con el equipaje en estas zonas
La Guardia Civil también desaconseja llevar maletas o bultos sobre la bandeja trasera o en zonas que puedan reducir la visibilidad del conductor o desplazarse hacia los ocupantes.
Además, ofrece un "truco" sencillo para aumentar la seguridad: abrochar los cinturones de las plazas traseras aunque no viaje nadie. De esta forma, ayudan a evitar que la carga del maletero invada el habitáculo en caso de impacto.
Del mismo modo, aconseja guardar los objetos que puedan necesitarse durante el viaje en la guantera, evitando manipular bolsas o mochilas mientras el vehículo está en marcha.
Si no cabe, mejor buscar otra solución
Otro de los consejos es no forzar la capacidad del maletero. Si el equipaje no entra correctamente, la Guardia Civil recomienda recurrir a un cofre de techo, una baca o buscar una alternativa antes que transportar la carga de forma insegura.
Asimismo, recuerda que llevar más peso en el vehículo aumenta la distancia de frenado y reduce la capacidad de aceleración, por lo que es necesario adaptar la conducción.
El vídeo concluye con un mensaje que resume toda la campaña: "Tu equipaje no tiene cinturón, pero tú sí que tienes cabeza", apelando a la responsabilidad de los conductores antes de emprender cualquier viaje.
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