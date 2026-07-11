En imágenes | Quinto encierro de los Sanfermines 2026

Los toros de José Escolar protagonizan un veloz y atropellado quinto encierro de los Sanfermines. / J.P. Urdiroz / EFE

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Pamplona

En imágenes | Quinto encierro de los Sanfermines 2026

La carrera, que ha durado 2 minutos y 36 segundos, ha comenzado puntual a las ocho, tras los tres cánticos a San Fermín, en una jornada marcada por las altas temperaturas

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Agencias

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Los toros de José Escolar Gil (Ávila) han protagonizado este sábado un veloz y atropellado quinto encierro de Sanfermines, en el que se han producido numerosas caídas a lo largo del recorrido por el fuerte ritmo y la importante presencia de corredores al ser la carrera en fin de semana. Según las primeras informaciones, hay 13 heridos, uno de ellos con una cornada en la cara.

Los toros de José Escolar protagonizan un veloz y atropellado quinto encierro de los Sanfermines.

J.P. Urdiroz / EFE

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Los toros de José Escolar protagonizan un veloz y atropellado quinto encierro de los Sanfermines.

Los toros de José Escolar protagonizan un veloz y atropellado quinto encierro de los Sanfermines.

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Los toros de José Escolar protagonizan un veloz y atropellado quinto encierro de los Sanfermines.

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Villar López / EFE

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Los toros de José Escolar protagonizan un veloz y atropellado quinto encierro de los Sanfermines.

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DANIEL FERNANDEZ PEREZ / EFE

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DANIEL FERNANDEZ PEREZ / EFE

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Villar López / EFE

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Jesus Diges / EFE

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JOSÉ LUIS LARRIÓN / EFE

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Los toros de José Escolar protagonizan un veloz y atropellado quinto encierro de los Sanfermines.

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Eduardo Sanz / Europa Press

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Villar López / EFE

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Los toros de José Escolar protagonizan un veloz y atropellado quinto encierro de los Sanfermines.

JOSÉ LUIS LARRIÓN / EFE

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Los toros de José Escolar protagonizan un veloz y atropellado quinto encierro de los Sanfermines.

Los toros de José Escolar protagonizan un veloz y atropellado quinto encierro de los Sanfermines.

Eduardo Sanz / Europa Press

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Los toros de José Escolar protagonizan un veloz y atropellado quinto encierro de los Sanfermines.

Los toros de José Escolar protagonizan un veloz y atropellado quinto encierro de los Sanfermines.

Eduardo Sanz / Europa Press

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Los toros de José Escolar protagonizan un veloz y atropellado quinto encierro de los Sanfermines.

Los toros de José Escolar protagonizan un veloz y atropellado quinto encierro de los Sanfermines.

Eduardo Sanz Nieto / Europa Press

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Los toros de José Escolar protagonizan un veloz y atropellado quinto encierro de los Sanfermines.

Los toros de José Escolar protagonizan un veloz y atropellado quinto encierro de los Sanfermines.

Villar López / EFE

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