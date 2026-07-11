En imágenes | Quinto encierro de los Sanfermines 2026

La carrera, que ha durado 2 minutos y 36 segundos, ha comenzado puntual a las ocho, tras los tres cánticos a San Fermín, en una jornada marcada por las altas temperaturas

Los toros de José Escolar Gil (Ávila) han protagonizado este sábado un veloz y atropellado quinto encierro de Sanfermines, en el que se han producido numerosas caídas a lo largo del recorrido por el fuerte ritmo y la importante presencia de corredores al ser la carrera en fin de semana. Según las primeras informaciones, hay 13 heridos, uno de ellos con una cornada en la cara.

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Los toros de José Escolar protagonizan un veloz y atropellado quinto encierro de los Sanfermines.

J.P. Urdiroz / EFE 2 17

Los toros de José Escolar protagonizan un veloz y atropellado quinto encierro de los Sanfermines.

Villar López / EFE 3 17

Los toros de José Escolar protagonizan un veloz y atropellado quinto encierro de los Sanfermines.