Martin Heidegger, filósofo: “La esencia de la tecnología no es en absoluto algo tecnológico”

Martin Heidegger dejó una frase especialmente útil para pensar el presente:

“La esencia de la tecnología no es en absoluto algo tecnológico”

La escribió en su ensayo La pregunta por la técnica, donde planteaba que el problema de la tecnología no está solo en las máquinas, sino en la forma en que cambian nuestra relación con el mundo.

Dicho de manera sencilla: para Heidegger, la tecnología no es únicamente un conjunto de herramientas. Es también una manera de mirar la realidad.

Más allá de los dispositivos

La frase puede sonar abstracta, pero resulta muy actual. Hoy hablamos de móviles, inteligencia artificial, redes sociales, algoritmos o automatización como si fueran simples instrumentos que usamos cuando queremos.

Heidegger invita a ir un paso más allá: la tecnología no solo nos sirve, también nos condiciona. Cambia cómo trabajamos, cómo nos informamos, cómo nos relacionamos y hasta cómo entendemos el tiempo.

No se trata solo de tener un aparato en la mano. Se trata de vivir dentro de una lógica donde todo debe ser rápido, útil, medible y disponible.

El pensador Martin Heidegger y su alumna y amante, la también filósofa Hannah Arendt. / INFORMACIÓN

Una advertencia contra mirar el mundo como recurso

Una de las claves del pensamiento de Heidegger es que la técnica moderna tiende a convertir la realidad en algo aprovechable. La naturaleza, el tiempo, el cuerpo, la atención o incluso las personas pueden acabar vistos como recursos que deben rendir.

Por eso su frase no es una crítica simple a las máquinas. No dice que la tecnología sea mala por sí misma. Lo que cuestiona es la mirada que puede imponerse cuando todo se reduce a eficacia, control y productividad.

Por qué sigue teniendo sentido

Casi un siglo después, la frase encaja con debates muy actuales. La inteligencia artificial, los datos personales, la dependencia del móvil o la velocidad de la información muestran que la tecnología no es neutral en nuestra vida diaria.

“La esencia de la tecnología no es en absoluto algo tecnológico” sigue funcionando porque obliga a hacerse una pregunta incómoda: no solo qué hacemos con la tecnología, sino qué está haciendo la tecnología con nosotros.