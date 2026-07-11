De rostro habitual de Telecinco a verse arruinada y viviendo de okupa: "Necesito que me ayuden"

Con el tiempo, vemos cómo muchas figuras públicas que durante años disfrutaron de fama, éxito y una buena situación económica acaban atravesando momentos complicados, incluso llegando a la ruina.

A muchos artistas les va llegando menos trabajo, sus ingresos bajan y también pueden aparecer problemas personales. Todo eso hace que su situación cambie sin que apenas se den cuenta y, a veces, de manera bastante rápida.

Paqui La Coles / Mediaset

Uno de esos casos es el de Paqui 'La Coles', que se hizo famosa por ser la supuesta amante de Víctor Janeiro, y que se convirtió en un rostro habitual en los platós de Telecinco.

Ahora ha concedido una entrevista a 'Fiesta' para desvelar que atraviesa una situación límite tanto por sus problemas de salud como por la falta de recursos económicos y de una vivienda estable. Tras verse sobrepasada viviendo en un pueblo que no era el suyo, decidió volver a Ubrique: "La relación era insostenible y necesito que me ayuden porque yo no puedo valerme por mí misma. He tenido un brote de fibromialgia muy fuerte y utilizo andador".

La excolaboradora de 'Sálvame' relató cómo la enfermedad ha afectado por completo a su vida y reclamó ayuda para acceder a una vivienda: "He estado un mes y pico sedada, no podía ni siquiera moverme del sofá (...) Yo he pedido ayuda a mi pareja, él lo quiere llevar como si fuera fácil, pero desde los 22 años nadie se ha preocupado de darme una vivienda de protección oficial. Yo tengo una discapacidad por fibromialgia".

Paqui La Coles en 'Fiesta' / Mediaset

Además, explicó la situación en la que vive actualmente: "Yo ahora estoy viviendo en un piso que no es de nadie, no lo tiene ninguna familia, es de la Junta de Andalucía. Como estoy desesperada, me metí dentro y aquí sigo. Me he estado informando y esta casa era de un señor que se murió hace tres meses y que antes de morir se dejó todas las puertas de la casa abiertas".

Paqui 'La Coles' lanzó un nuevo llamamiento a las administraciones y mostró su desesperación por no encontrar una solución: "He hablado con el alcalde del pueblo, he presentado todos los documentos médicos que se me han pedido y no he recibido ningún tipo de ayuda. Pero después me he enterado de que a otros sí que les han dado viviendas de protección oficial".

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Fuente: Sport