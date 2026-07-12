Los expertos en longevidad coinciden sobre Cristiano Ronaldo: “Su edad biológica es 11,5 años inferior a su edad cronológica”

Cristiano Ronaldo es un jugador que parece que nunca envejece. El portugués, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, sigue disputando el Mundial a sus 41 años. Una edad poco común en los futbolistas de arriba, de la delantera, aunque el atacante se encuentra en plena forma física.

A nivel de fútbol, Cristiano sí que ha ofrecido dudas. Sobre todo, por parte de la afición de Portugal, que cuestiona si debe arrancar sobre el once. El otro día ante Croacia anotó de penalti y está la duda de si empezará como titular contra España.

Muy bien dotado biológicamente

El portugués es un jugador que se cuida mucho. Durante una presentación de un reloj inteligente, le detectaron que tenía una edad biológica de 29 años. Sí, once años menos. A partir de ese resultado, el delantero portugués explicó algunas de las claves que le permiten seguir compitiendo al máximo nivel.

Al comienzo del vídeo, el exjugador del Real Madrid reflexiona sobre el paso del tiempo y la importancia de cuidar el cuerpo desde edades tempranas. "Cuando eres más joven crees que tendrás energía siempre", afirma Cristiano, antes de explicar que su estilo de vida está basado en hábitos constantes que le ayudan a mantener un elevado estado de forma durante toda la temporada.

Ronaldo procura mantenerse en movimiento jugando con sus hijos y caminando lo suficiente para superar ampliamente los 10.000 pasos diarios. También concede un papel fundamental al descanso, al que considera una pieza imprescindible para conservar un buen rendimiento físico y mental.

El futbolista portugués insiste en que la regularidad marca la diferencia. "Lo más importante es la rutina", asegura al explicar sus horarios habituales. "Me voy a dormir sobre las 23.00 - 24.00h y me despierto sobre las 08.30h", comenta, dejando claro que intenta acostarse y levantarse siempre a la misma hora para favorecer la recuperación de su organismo.

Obsesionado con la rutina

La recuperación ocupa un lugar prioritario en su preparación. Cristiano recurre a métodos como la compresión muscular y la crioterapia para acelerar la regeneración tras los entrenamientos. Su filosofía es sencilla: "Si entrenas dos horas, tienes que recuperar dos horas. Si entrenas tres horas, tienes que recuperar tres horas". Para él, descansar correctamente resulta tan importante como el propio trabajo físico.

Su preparador físico, Iván Perujo, quien trabajó en el entorno del Real Madrid, aseguró en su día que la mayor diferencia del portugués está en su constancia. "Cristiano es un currante desde el nacimiento. Es una persona que vive con autodisciplina y compromiso permanente. No negocia nada. Llega primero, se queda al final, entrena más que nadie, dispone de gimnasio en casa y mantiene una dedicación absoluta", afirmó durante su participación en el podcast Tengo un Plan.

Javier Vendrell Camacho

Horas extras en sus entrenamientos

Perujo sostiene que el compromiso de Ronaldo va mucho más allá de las sesiones de entrenamiento. Mientras la mayoría de los futbolistas se limita al trabajo programado por el club, el delantero convierte el cuidado de su cuerpo en una rutina de 24 horas. "Puede haber gente disciplinada en el fútbol, pero lo son durante ese rato, no durante veinticuatro horas", explicó el preparador, destacando que esa mentalidad es una de las claves de su rendimiento.

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Otro de los aspectos que resalta el especialista es el tiempo adicional que Cristiano dedica a mejorar su condición física. Según Iván Perujo, los jugadores profesionales suelen entrenar entre una hora y una hora y media al día, pero el portugués complementa ese trabajo con sesiones extra, ejercicios de fuerza y una estricta planificación de la recuperación, lo que le ha permitido mantenerse competitivo durante dos décadas.

Fuente: Sport