Michel Foucault, filósofo: “La visibilidad es una trampa”

Michel Foucault dejó una frase especialmente vigente: “La visibilidad es una trampa”. Aparece en Vigilar y castigar, su obra sobre el nacimiento de las prisiones modernas y las nuevas formas de disciplina.

La frase es breve, pero contiene una idea poderosa: cuando alguien se sabe observado, cambia su comportamiento. No hace falta una amenaza constante. Basta con la posibilidad de estar siendo vigilado.

El panóptico y la vigilancia

Foucault utiliza la imagen del panóptico, un modelo de prisión diseñado para que los presos pudieran ser vistos en todo momento desde una torre central, sin saber si realmente alguien los estaba mirando.

Ahí está la trampa: la vigilancia funciona incluso cuando no se ejerce de forma directa. El individuo termina controlándose a sí mismo porque nunca sabe cuándo está siendo observado.

Para Foucault, ese mecanismo no pertenece solo a la cárcel. También puede aparecer en escuelas, fábricas, hospitales, oficinas o cualquier espacio donde la conducta se mide, se corrige y se clasifica.

Una frase que parece escrita para hoy

La cita tiene una fuerza especial en la era de las cámaras, los móviles, las redes sociales y los datos personales. Hoy no solo somos observados por instituciones, sino también por algoritmos, empresas y por otros usuarios.

Uso de aplicaciones como Amazon, TikTok, LinkedIn y X / Europa Press

La visibilidad se presenta muchas veces como reconocimiento: aparecer, ser visto, tener presencia. Pero Foucault advierte de su reverso: cuanto más visible es alguien, más expuesto queda al juicio, al control y a la comparación.

El precio de ser visto

La frase no significa que toda visibilidad sea negativa. Ser visible puede dar voz, protección o presencia pública. Pero Foucault obliga a preguntar algo incómodo: quién mira, desde dónde mira y para qué sirve esa mirada.

Ahí está la actualidad de su pensamiento. En un mundo donde casi todo deja rastro, la visibilidad ya no es solo una forma de existir. También puede ser una forma de control.