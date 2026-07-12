El origen taurino de “darse el lote” o “pegarse el lote” que acabó describiendo a las parejas que se besan y manosean ajenas al mundo

Dos personas empiezan con un beso, siguen con otro, se abrazan, se acarician y acaban como si el resto del mundo hubiera desaparecido. En español, esa escena tiene una expresión muy reconocible: “darse el lote” o “pegarse el lote”.

La frase se utiliza para hablar de una pareja que se besa y se manosea de forma intensa, normalmente durante un buen rato y con poca discreción. No describe un gesto cariñoso puntual, sino una escena más prolongada: un atracón de besos, mimos y arrumacos.

En el uso actual, darse el lote equivale a besuquearse, magrearse o entregarse a muestras físicas de afecto de forma insistente. Suele tener un tono coloquial, juvenil o festivo, aunque también puede usarse con cierta sorna.

Por ejemplo: “Estaban en la esquina dándose el lote”. La frase no necesita demasiadas explicaciones: transmite la imagen de dos personas muy pegadas, ajenas a las miradas y bastante volcadas en su momento.

El origen taurino de la expresión

Una de las explicaciones más interesantes sitúa el origen en el ámbito taurino. En la jerga de la plaza, el lote alude al conjunto de toros que corresponden a un torero en una corrida. A partir de esa idea, se habría asociado “pegarse el lote” con una actuación prolongada, insistente o incluso excesiva.

Un novillero en plena faena. / INFORMACIÓN

Según esta interpretación, cuando un torero o novillero no conseguía la faena esperada, podía alargar su intervención con tandas adicionales para intentar agradar al público. Esa insistencia, ese “seguir y seguir”, habría pasado al lenguaje popular como imagen de quien se da una buena cantidad de algo.

Del ruedo a los besos

Con el tiempo, la expresión salió del contexto taurino y se instaló en el habla coloquial. El sentido de exceso quedó intacto, pero cambió el escenario: del ruedo y las tandas de toreo se pasó a las parejas que se besan con entusiasmo.

Así, “darse el lote” empezó a usarse para describir a quienes se conceden una buena ración de caricias, besos o contacto físico. La palabra lote también ayuda a reforzar esa idea de cantidad: una porción abundante, un conjunto, algo que no se queda en lo mínimo.

Una pareja dándose el lote. / FERRAN NADEU

Una frase con mirada de espectador

Hay un detalle importante: normalmente no dicen “nos estamos dando el lote” quienes protagonizan la escena, sino quienes la ven desde fuera. La expresión tiene algo de comentario de barra, de banco de parque o de grupo de amigos.

Por eso puede sonar divertida, crítica o cómplice, según el tono. No siempre censura la escena, pero sí subraya que hay más besos y más manoseo de lo habitual.

La expresión se mantiene viva porque resume muy bien una imagen reconocible: dos personas que no se dan un beso, sino muchos; que no se rozan por casualidad, sino que se entregan a una sesión completa de arrumacos. De ahí su fuerza popular. “Darse el lote” no habla solo de pasión, sino de cantidad. De un exceso visible. De ese momento en el que una pareja parece haber decidido que el mundo puede esperar.